La risposta dell’assessore Fabi e i pagamenti:: "Covid e alluvioni incidono sul recupero crediti"

"La questione dei ticket non riscossi è alla nostra attenzione, ci sono già due provvedimenti della Direzione generale regionale dello scorso anno (dgr. 620 e circolare numero 7) che invitano le direzioni delle Aziende sanitarie a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare il mancato pagamento del ticket che, in caso di prestazioni di specialistica ambulatoriale, deve essere fatto prima della prestazione stessa". L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, risponde alla capogruppo di Fdi Marta Evangelisti.

"Bisogna però precisare che due fattori hanno inciso sul recupero dei crediti: il periodo pandemico dove si è registrato comprensibilmente un rallentamento dei solleciti con sospensioni anche nei periodi più critici e dopo le alluvioni del 2023 che hanno colpito soprattutto la Romagna", prosegue l’assessore.

Che poi entra nel dettaglio: "Per quanto riguarda i pronto soccorso, dove si registra un’alta percentuale di ticket non riscossi, questo è dovuto spesso alla irreperibilità dei cittadini che, una volta terminate in modo infruttuoso le verifiche in anagrafe determinano crediti non più esigibili. Intendiamo sicuramente rafforzare il monitoraggio dell’andamento dei pagamenti e delle procedure di recupero, fino all’iscrizione a ruolo e, nello stesso tempo proseguire meglio nell’opera di sensibilizzazione delle cittadine e i cittadini sull’importanza del ticket come misura fondamentale di compartecipazione alla spesa sanitaria quale leva per mantenere l’eccellenza dei servizi della nostra regione".