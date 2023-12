La rivelazione. Christelle Pascal

Non aspettatevi niente di classico nella celebrazione degli East Coast Cats e di Christelle Pascal, la giovanissima étoile della scena jazz e R&B della Grande Mela che ha aperto gli spettacoli degli Earth Wind and Fire, nuova vocalist della superstar Doja Cat: stasera dalle 22 al Bravo Caffè lo show vibrerà di un mixaggio di pop, soul, contemporary music e cantautorato in una dimensione groovy ad alto tasso di emozioni per via delle attitudini polimorfe della ventenne cantante, autrice, ballerina e attrice, laureata al Berklee College of Music. Si tratterà di una experience musicale che ammicca perfino al gospel statunitense in cui Christelle sarà affiancata da Lorenzo Bellini (tastiere), Luca De Toni (chitarra), Matteo Valle (basso) e Andrea Dionisi (batteria).

g. a. t.