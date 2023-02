La rivoluzione di Satrapi "Crediamo nelle donne"

di Benedetta Cucci

È in un momento storico tragicamente speciale che si è tenuta ieri l’inaugurazione dell’anno accademico 20222023 della nostra università. Tra pochi giorni ricorrono dodici mesi dall’invasione in Ucraina da parte della Russia, tra una settimana si terrà la nona udienza del processo a Zaki e il mondo è ancora scioccato per i fatti iraniani, l’uccisione di Mahsa Amini, quella di tante persone durante la prima rivoluzione politica iniziata dalle donne al grido di "Donna, vita, libertà" e le condanne a morte di manifestati arrestati, giovanissimi. Ecco perché il rettore Giovanni Molari, a nome di un’Alma Mater schierata, ha voluto invitare una persona speciale, l’artista e intellettuale iraniana Marjane Satrapi, che ha ricevuto il Sigillum Magnum d’Ateneo e che ha tenuto una lectio magistralis intitolata Freedom of Mind. Molto critici i toni con cui ha toccato tanti argomenti, insistendo particolarmente sul tema della religione e della morale, con i suoi punti di vista affilati (affrontando sesso, verginità, patriarcato senza mezzi termini), tanto da doversi ogni tanto scusare con monsignor Matteo Zuppi, seduto in prima fila. Ma il cardinale ascolta con attenzione, come tutte le autorità: il viceministro Galeazzo Bignami, il sindaco Matteo Lepore, il questore Isabella Fusiello, il prefetto Attilio Visconti, il senatore Pier Ferdinando Casini e gli ex rettori Fabio Roversi-Monaco, Ivano Dionigi e Francesco Ubertini. E c’è grande attenzione per il discorso del Rettore, che rivolge un’intenzione particolare ai ragazzi: "Insieme vogliamo trovare soluzioni che consentano ai nostri studenti di abitare e vivere le nostre città. Chi sfrutta le rendite di posizione dovute alla presenza dei nostri studenti e non investe su di loro non crede nel futuro. In definitiva nuoce alla società tutta". Poi sul diritto allo studio: "Nell’arco del mio mandato il diritto allo studio non vedrà mai un segno meno, nonostante le incognite del bilancio". E naturalmente il pensiero va a Mehdi Zare Ashkzari, ex studente dell’Alma Mater, giustiziato all’inizio dell’anno.

Si respira il profumo della democrazia in Aula Magna, delle parole che non temono la censura. E’ la normalità per la gremita platea. E arriva quindi anche il discorso di Francesca Saccardi, rappresentante del Consiglio studentesco: "Come istituzioni– è un passaggio –, siamo in ritardo perché per le strade iraniane si ritrovano bossoli italiani". Poi la lectio di Satrapi, che inizia con un ragionamento sulla dittatura iraniana e sulla democrazia. "In molti dicono che noi ci meritiamo il governo che abbiamo – afferma –, questa è una fantasia della democrazia perché voi avete il diritto di scegliere, ma vorrei dire che anche nelle democrazie le persone non si meritano sempre le persone che hanno: gli italiani si meritano Berlusconi e Salvini? Non credo". "Questa è una rivoluzione – prosegue – che è partita dalle donne ma i ragazzi, gli uomini, le hanno seguite e sono al loro fianco. Questa è una generazione che non ha il trauma della guerra o dell’esilio che aveva la mia". "I nati del 2000 – aggiunge poi – sono cresciuti con internet e hanno potuto aprirsi al mondo, trovare punti di contatto anche a distanza. Dobbiamo sostenerli in ogni maniera possibile".