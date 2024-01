La rivoluzione digitale della terza età

Non è mai troppo tardi. Lo sosteneva mezzo secolo fa il maestro Manzi a proposito delle sue lezioni per imparare a leggere e a scrivere. E vale anche oggi, a proposito della frontiera dell’alfabetizzazione digitale che da anni si svolge nei centri socioculturali, frequentati in gran parte da pensionati e da cittadini nella terza e quarta età.

E’ così anche a Zola, dove si svolgono regolarmente corsi e incontri rivolti ai cittadini che hanno bisogno di chiarire dubbi e imparare l’abc sul funzionamento e l’utilizzo di smartphone, tablet e computer. Nel corso di questi incontri, presentati e pubblicizzati anche lunedì mattina in un banco appositamente allestito al mercato settimanale, saranno utilizzati anche i computer portatili donati dalla Città metropolitana di Bologna. La promozione di queste iniziative mira a fare conoscere il progetto di alfabetizzazione digitale intitolato ’Centri digitali: mai più esclusi’, co-finanziato dal Comune di Zola e dalla Città metropolitana, al fine di raccogliere adesioni per la partecipazione a incontri gratuiti periodici nei centri "Molinari", "Ilaria Alpi", "Falcone" e "Sandro Pertini". Durante gli incontri saranno utilizzati 20 dei 300 computer portatili che la Città metropolitana ha consegnato nei mesi scorsi a tredici associazioni del territorio, fase finale del progetto "Tutti connessi".

Soddisfatto Franco Cima, consigliere metropolitano delegato all’Agenda digitale metropolitana, che osserva come "il via ai corsi di Zola Predosa ci conferma che il lavoro di promozione della facilitazione digitale che come Città metropolitana stiamo portando avanti sul territorio, è utile e funzionale per rispondere a un bisogno reale di tanti cittadini, che hanno necessità di acquisire nuove competenze digitali per svolgere le attività di tutti i giorni, come accedere al Fascicolo sanitario lettronico o utilizzare altri servizi pubblici". Uno dei centri più attivi in questo settore è il Pertini grazie al lavoro di Andrea Scagliarini e del presidente Eros Degliesposti e la collaborazione del Comune, che con Ernesto Russo spiega: "Valorizziamo il progetto mettendo a disposizione risorse pre fare corsi in tutto il territorio".

g. m.