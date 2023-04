La rivoluzione linguistica della generazione Z

Bella! Oggi è sempre più comune sentire giovani che si salutano così, magari accompagnando la parola con un bel cinque. Se pensiamo che Dante utilizzava l’aggettivo bella per Francesca da Rimini nell’Inferno, non sarà difficile capire che c’è stata una grande rivoluzione linguistica nel corso dei secoli. Il cambiamento si è manifestato in due modi: alcune parole, come nel caso di bella, hanno assunto anche significati diversi rispetto a quello originario, inoltre sono sempre di più i prestiti dalle lingue straniere, soprattutto dall’inglese, come bro’ da brother.

Alcuni verbi inglesi, presi dal linguaggio dei videogiochi e dei gamers, sono stati italianizzati. Quando stai puntando tutto per non perdere la partita, stai tryhardando, se invece il sistema va in tilt, allora il gioco si è buggato, mentre se salta la connessione c’è un crash. Ancora, se ti avvicini a un personaggio con lo scopo di ucciderlo, lo stai pushando, mentre per eliminarlo definitivamente lo devi killare. Uno studente può benissimo dire che Dante ha predictato l’Inferno, intendendo che ha previsto come sarebbe stato il mondo dell’aldilà, o che ha spammato un sacco di terzine, nel senso che ha scritto un poema lunghissimo. Ma perché la lingua sta cambiando? Uno dei motivi è l’uso sempre più diffuso delle nuove tecnologie.

Oggi usiamo esclusivamente questi strumenti per comunicare, molto più rapidi rispetto a quelli del passato. Il cambiamento parte quindi soprattutto dai giovani. Questo modo di esprimersi è tipico della cosiddetta Generazione Z, quella dei ragazzi nati tra il 1997 e il 2012, soprattutto nei contesti informali. Tuttavia, la lingua si è sempre evoluta. Dal latino si è passati ai vari volgari italiani, dal volgare fiorentino è nato l’italiano scritto. Se prima in poesia leggevamo aere, oggi troveremmo semplicemente aria, e l’alma è diventata anima. Se nel passato l’evoluzione della lingua avveniva molto più lentamente, adesso è decisamente frenetica. Dove arriveremo?

