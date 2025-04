La rivoluzione si fa ballando

Lella Costa, signora del teatro con la passione per la cultura, torna questa sera sul palco dell’oratorio di San Filippo Neri, nell’ambito della rassegna ’Con le donne’. L’occasione è la presentazione del suo nuovo libro ’Lella Costa racconta. Se non posso ballare non è la mia rivoluzione’ (ed Solferino), in dialogo con il giornalista Claudio Cumani.

Da Eleanor Roosevelt a Franca Valeri, da Artemisia Gentileschi a Virginia Woolf, passando per scoperte sorprendenti e vite eccezionali, Lella Costa, dopo aver portato in scena con grande successo lo spettacolo teatrale ’Se non posso ballare non è la mia rivoluzione’, ispirato a ’Il catalogo delle donne valorose’ di Serena Dandini (che ha curato la prefazione di questo libro), continua il suo viaggio attraverso le vite di queste donne, con il suo inconfondibile stile, capace di mescolare impegno e leggerezza, profondità e sorriso. Ci guida in una Spoon River al contrario, fatta di resistenza, coraggio e ironia e ci racconta il suo mestiere d’attrice: come si danno corpo e fiato ai personaggi.

Una serata per ritrovare speranza e coraggio, per ricordare che l’impegno civile è una forma di realizzazione personale e collettiva.