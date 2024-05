La ’ronda’ dei Patrioti. Una notte in Bolognina. Il Pd: "Non è la soluzione"

Bologna, 11 maggio 2024 – "Per una notte la zona è tornata in mano agli italiani per bene". La zona è quella della stazione e della Bolognina e a renderlo noto sono alcuni militanti della Rete dei Patrioti di Bologna. Loro che, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno dato vita a una ronda – o a una ‘passeggiata della sicurezza’ come la definiscono loro – in un’area che reputano "completamente fuori controllo" con "spaccio a tutte le ore e risse a colpi di coltello, accetta e bottigliate sempre più frequenti, soprattutto nella zona di piazza XX Settembre". Un luogo dove, scrivono, "agiscono impunemente pusher magrebini e centrafricani".

Nelle foto postate sui social, si vedono una quindicina di militanti camminare tra le vie della Bolognina e nei paraggi della stazione. Immediata è stata la risposta di Federica Mazzoni, segretaria del Partito Democratico e presidente del Quartiere Navile: "Nessuno e nessuna – si legge in una nota – deve avere paura di uscire di casa a Navile e in tutta Bologna. Non sono necessarie ronde, ma rimettere al centro il concetto di sicurezza urbana integrata. Come amministrazione comunale e di Quartiere, insieme alla Capo di gabinetto Matilde Madrid, con le forze dell’ordine e tutti i soggetti che fanno presidio sociale e culturale siamo impegnati per prevenire e rispondere con senso di comunità quando accadono reati". Secondo Mazzoni, la sicurezza passa anche attraverso gli incontri di vicinato con i cittadini che abitano la zona, raccogliendo tutte le loro segnalazioni "in modo da essere capillari e lanciare un segnale chiaro a chi delinque". La segretaria dei dem bolognesi conclude ricordando che la sicurezza "è un bene pubblico, la sua gestione privata riporta a tempi bui che la nostra democrazia non vuole e non deve tornare a vivere".

Sul caso delle ronde notturne organizzate dalla Rete dei Patrioti è intervenuto anche il deputato del Partito Democratico, Andrea De Maria che ricorda come "privatizzazione" e "politicizzazione" del contrasto alla criminalità siano "del tutto inutili sul piano pratico" che anzi rischiano di "incrementare paure e tensioni". Secondo De Maria vanno invece "sostenute le forze dell’ordine e promossa insieme la coesione sociale". Non solo si deve chiedere al Governo "massima attenzione agli organici". Un punto, quest’ultimo, sul quale anche Mazzoni ha posto l’accento, sottolineando come le risorse a disposizione delle forze dell’ordine siano "inadeguate e sproporzionate".