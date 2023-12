La rotonda Pertini aperta al traffico: "Cantiere difficile"

Aperta al traffico la nuova rotonda ‘Pertini’. "I numerosi pali della luce – spiega Luca Gherardi assessore ai Lavori pubblici -, che seguono anche la pista ciclabile, la cui fornitura tardava ad arrivare e che di fatto bloccava l’apertura totale della rotatoria, sono stati consegnati e montati; così come è stata realizzata la segnaletica verticale ed orizzontale. Circostanza necessaria per un’apertura in sicurezza. Proseguiranno nei prossimi giorni alcune lavorazioni mancanti ma che non incideranno più sulla viabilità. Come la piantumazione di alberi lungo la ciclabile e il semaforo a chiamata". E aggiunge: "È stato un cantiere difficile in un contesto con aumento e revisione prezzi, carenza di materiali e problemi di reperimento, ritardi forniture, e così via".