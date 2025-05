La Ruina e il Teatro delle Ariette

Prosegue oggi in Valsamoggia la Festa del Lavoro, con il Teatro delle Ariette e le Feste d’altri tempi. Alle 15 Saverio La Ruina presenta Via del popolo, una produzione Scena Verticale. Via del popolo è un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività. Due uomini la percorrono, un uomo del presente e un uomo del passato. Per percorrere duecento metri, il primo impegna due minuti, il secondo trenta. È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata. Ai negozi sono subentrati i centri commerciali, la fine della vendita al dettaglio ha portato via posti di lavoro, distruggendo un modello sociale ancora basato sulle relazioni personali.