"La Russa è un fascista". Bufera su Parmeggiani

Bufera su Roberto Parmeggiani (foto a destra), sindaco di centrosinistra di Sasso Marconi. In un post pubblicato ieri sul suo profilo Facebook personale ha attaccato il presidente del Senato Ignazio La Russa, senza mai nominarlo, per difendere Patrick Zaki. Ecco le quattro righe che hanno scatenato le ire del centrodestra e animato il web. "Con una Costituzione antifascista – ha scritto – abbiamo la seconda carica dello stato fascista e fedele alla memoria di Mussolini, che vuol dire non rinnegare le leggi razziali, i campi di reclusione, la dittatura, lo squadrismo, un governo che strizza l’occhio a Putin e agli amici dittatori dell’est Europa ma il problema dei giornali di questo paese è Patrick Zaki che ha definito Netanyahu un serial killer?".

"A Sasso Marconi il sindaco è sempre più fuori controllo – scrive in una nota Marta Evangelisti, capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia e responsabile montagna – adesso arriva a definire pubblicamente il presidente del Senato un ’fascista’. Possibile che non si riesca a far tornare Parmeggiani all’interno di una correttezza istituzionale?". E poi, senza tanti giri di parole, Evangelisti va a chiedere le dimissioni del sindaco: "Gravi e pericolose le parole che Roberto Parmeggiani, scrive rivolgendole al Presidente del Senato Ignazio La Russa. Il sindaco di Sasso Marconi, utilizzando il suo profilo personale ma in forma pubblica, nel tentativo di difendere l’amico Zaki, getta fango sulla seconda carica dello Stato. Ci preme ricordare a Parmeggiani che anche lui, come tutti i sindaci, ha giurato di osservare lealmente la Costituzione e pertanto non può permettersi di oltraggiare chi lo Stato lo rappresenta, non riconoscendone autorità e autorevolezza. Auspichiamo una presa di distanza da parte di tutte le cariche del Partito democratico dalle parole di Parmeggiani, mentre riteniamo che il Sindaco, dopo essersi scusato pubblicamente dovrebbe rassegnare le dimissioni perché ha dimostrato la propria inadeguatezza a ricoprire un ruolo istituzionale". Interpellato dal Carlino, Parmeggiani ha preferito non commentare. Parla, invece, Marco Mastacchi, consigliere regionale e capo della minoranza in consiglio comunale a Sasso. "Concordo con Marta Evangelisti – afferma – e aggiungo solo che se il sindaco fosse altrettanto ’puntuale’ a intervenire anche sui problemi dei suoi cittadini e sulla cura del territorio, la qualità della vita a Sasso Marconi sarebbe molto più alta".

Nicodemo Mele