La Sagra dell’ortica mette i doni sotto l’albero

Una sagra, quella estiva dell’ortica, tanto sentita quanto radicata per il territorio di Malalbergo. Sagra che, quest’anno, grazie all’organizzazione puntuale e all’ampia partecipazione, si è superata raccogliendo 20mila euro. I soci dell’associazione Amici dell’Ortica Aps, organizzatori dell’omonima festa di paese, hanno fatto un ottimo bilancio dell’edizione 2022.

"Il presidente Moreno Fiorini - dice la sindaca Monia Giovannini- ha elencato costi e i ricavi di questa edizione. Tante nuove idee e progetti sono in cantiere per valorizzare al meglio la nostra sagra, per viverla come un momento di vera festa paesana, ma avendo sempre come punto fermo la cosa più importante che ci caratterizza: la costante attenzione alla qualità e sostenibilità. Grazie alla qualità dei prodotti, delle materie prime eccellenti, alla fedeltà dei nostri sponsor e all’aiuto prezioso dei volontari e delle numerose associazioni si è riusciti a raccogliere 20mila euro da quest’edizione, ricavo che tornerà al territorio, a ben 13 associazioni locali". L’associazione amici dell’ortica nasce nel 2010 dall’esuberante e geniale presidente Gianni Bonora che ha intuito le potenzialità di questa "erba urticante" quale viatico per affrontare sempre nuove sfide , avendo ben presente la finalità più importante, ciò che ci contraddistingue: la solidarietà, l’aiuto economico alle tante realtà del territorio, lo sviluppo dell’indotto, il supporto alla scuola, parrocchia, asili, sport e le varie associazioni del territorio. Dopo la scomparsa prematura di Bonora nel 2020 e la pandemia il nuovo presidente Moreno Fiorini ha continuato e continua il lavoro con costante tenacia, senza mai farsi abbattere dalle mille difficoltà.

Dei grandi ricavi di quest’anno parla il presidente Fiorini: "Questo è sicuramente un piccolo aiuto, siamo infatti convinti che il messaggio sia importante, solo con esempi pratici si può far capire ai giovani come pure ai meno giovani, il significato di comunità, sacrificio e solidarietà necessari per ottenere dei risultati di qualsivoglia natura, sia economica sia di semplice, ma costruttiva amicizia e convivialità". Le 13 realtà che hanno ricevuto il contributo sono Parrocchia di Malalbergo, Pegola Calcio, Festa sotto l’Albero, Protezione civile Pegaso, Bocciofila La Fontana, Circolo Marescalchi, Banda Filarmonica Primo Carlini, Punto Ageop gli Amici di Aurora, Parrocchia di Altedo, ass.ne Santa Caterina di Gallo, circolo PD Berlinguer, ANPI Malalbergo, Proloco Malalbergo.

Zoe Pederzini