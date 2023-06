La Sagra di Re Bertoldo al fianco della Pubblica assistenza

La Sagra di Re Bertoldo di Persiceto al fianco della Pubblica assistenza di Monterenzio.

"Domenica scorsa – dice Andrea Angelini, presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto, che ha organizzato la sagra - a San Giovanni in Persiceto si è conclusa la "Fîra di Âi" e con essa la nostra sagra. Nell’occasione abbiamo dato un contributo in denaro per sostenere in maniera concreta progetti di ricostruzione a favore della comunità di Monterenzio, cittadina dell’appennino bolognese duramente colpita dall’alluvione dello scorso maggio. Contributo che è stato consegnato nella fattispecie alla Pubblica assistenza di Monterenzio".

Una parte importante degli incassi dello stand gastronomico, oltre 7.500 euro, che è stato aperto negli ultimi tre weekend di giugno, infatti è stato donato alla Pubblica assistenza che ha subito gravi danni all’autorimessa e a due mezzi in dotazione. "Attraverso la Pubblica assistenza di Crevalcore – continua Angelini – realtà con cui collaboro, sono venuto a conoscenza dei problemi dei colleghi di Monterenzio. L’alluvione oltreché danneggiare i loro garage ha distrutto due mezzi per il trasporto dei disabili. Tutto ciò a causa di una frana che si è originata proprio sopra la sede dell’associazione". E la consegna della donazione del contributo si è tenuta alla presenza del presidente della Pubblica assistenza di Monterenzio Adriano Menetti, della vicepresidente Catia Samaritani, di due consiglieri, di Angelini e delle maschere ufficiali del carnevale storico persicetano: Re Bertoldo, Bertoldino e la Marcolfa. Questi ultimi hanno consegnato l’assegno simbolico ottenuto da parte degli incassi dello stand gastronomico.

"Volevamo fare qualcosa di concreto per contribuire alla ripartenza delle attività nei territori martoriati dall’alluvione – continua Angelini – ed abbiamo organizzato questa iniziativa per gli amici di Monterenzio, colpiti pesantemente dagli eventi di maggio. La riuscita del progetto è stata possibile grazie alle tantissime persone che sono venute a trovarci assaggiando le specialità gastronomiche preparate dalle sapienti mani dei nostri volontari. Ovvero i piatti tipici della tradizione persicetana rivisitati in chiave bertoldesca proposti dal menù di Re Bertoldo". E aggiunge: Nell’occasione mi preme ringraziare tutti i nostri volontari che si sono uniti sotto la bandiera del carnevale persicetano. E grazie ai quali abbiamo messo in pratica questa iniziativa di beneficenza".

Pier Luigi Trombetta