La sagra di Re Bertoldo Duelli, musica e buon cibo

San Giovanni in Persiceto celebra la sua maschera di carnevale. Per due weekend, da oggi a domenica e da venerdì 16 a domenica 18 giugno, il centro storico della cittadina accoglie la ‘Sagra di Re Bertoldo’ con spettacoli, giochi e rievocazioni a tema medievale per grandi e piccoli. Mentre nell’apposito stand coperto allestito in piazza Garibaldi si possono gustare i piatti tipici della tradizione persicetana rivisitati in chiave bertoldesca proposti dal menù di Re Bertoldo. Menù che trae ispirazione dalla cucina tipica bolognese ma viene declinato in tante varianti dedicate a Bertoldo, al suo spirito irriverente.

"Fra i vari scritti del padre letterario del Bertoldo - lo scrittore Giulio Cesare Croce nato a Persiceto nel 1550 – spiega l’Associazione carnevalesca di Persiceto organizzatrice dell’evento assieme al Comune - si trova anche ‘L’Eccellenza e il trionfo del Porco’. Dunque la carne di maiale non mancherà di certo. Ma ci sono anche cibi semplici e genuini come rape e fagioli, i ‘Tortelloni di Bertoldo’ (con la rapa rossa), i ‘Tortellini blasfemi della Corte di Castagnolo’ (alla panna). E ancora ‘Lo scettro di Bertoldo’ (stinco di maiale con purè rosa), ‘La ciambella di via Cretini’ (pinza bolognese) e tante altre prelibatezze".

Il primo week end è caratterizzato dalle atmosfere medievali con rievocazioni, spettacoli e giochi per bambini. Oggi alle 16 in piazza Garibaldi appuntamento per i più piccoli con ‘Wanda Circus’ (truccabimbi, zucchero filato e laboratorio di bolle di sapone); alle 21 in piazza del Popolo spettacolo medievale ‘Aeternum Ludere’ con varie attrazioni (giochi di equilibrio con spade a quattro metri di altezza, illusionismo, lancio di coltelli e asce) che daranno il via ad un grande spettacolo di fuoco e giocoleria infuocata.

Piazza Garibaldi domani dalle 17 alle 23,30 e domenica dalle 15 alle 19 ospiterà ‘La Compagnia d’Arme delle Spade’ con simulazioni e rappresentazioni di battaglie campali, duelli, cortei storici, allestimenti di vita da accampamento medioevale e giochi a tema per bambini.

Domenica alle 21 in piazza Garibaldi si terrà inoltre lo ‘Spettacolo di balli country’ a cura del gruppo di ballo ‘Monteveglio Country’. L’intera quota dei coperti dello stand gastronomico sarà devoluta alla Pubblica assistenza di Monterenzio per riacquistare tre mezzi del trasporto disabili distrutti dalla frane di maggio e per aiutare i cittadini sfollati di Monterenzio.

