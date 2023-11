La sala blu per coccolare i bimbi autistici

Un posto speciale per persone speciali. Si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione della stanza Snoezelen a Budrio all’interno del centro Bambu Blu, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini. Il centro si trova nello storico asilo Benni di Vedrana. Infatti, la stanza è stata realizzata con un finanziamento al 100 per cento della Fondazione Demetrio Benni che ospita all’interno dell’edificio la cooperativa sociale Solco Idapoli, ricompresa nel Consorzio cooperativo Solco Civitas.

L’evento ha goduto del patrocinio del Comune di Budrio e all’incontro è intervenuta anche la sindaca di Budrio Debora Badiali che, insieme all’assessore Donini, ha sottolineato l’importanza di andare oltre le etichette dettate dalle patologie e di mettere al centro le persone, i loro bisogni, le loro speranze e la vita all’interno della comunità. Ed è proprio il Comune di Budrio che nei prossimi mesi raddoppierà creando, a proprie spese, un’altra stanza Snoezelen negli spazi del nido Biavati. L’innovativo luogo mette Budrio tra i comuni all’avanguardia nel lavoro per la cura e il benessere di cittadini e pazienti che traggono giovamento dalla stimolazione multisensoriale.

La stanza Snoezelen, infatti, è uno spazio Mse (MultiSensory Environment): un ambiente fornito di una molteplicità di stimoli che sono controllabili e modulabili. È dedicata a interventi educativi, terapeutici, ludici e per il benessere, attraverso la stimolazione multisensoriale per bambini, adolescenti, adulti e anziani. I percorsi per l’apprendimento e l’inclusione sono rivolti anche alle scuole, con personale formato e certificato. Più in generale Bambu Blu è un centro multidisciplinare inclusivo per bambine, bambini, adolescenti e per le loro famiglie, con attività che spaziano da interventi per il disturbo del neuro sviluppo e dello spettro dell’autismo al sostegno alla genitorialità, fino al supporto all’apprendimento dsa, con interventi educativi in collaborazione con la Ausl di Bologna, in particolare la Neuropsichiatria dell’Infanzia. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione Benni Giulio Pierini: "Sapere che bambini e ragazzi che frequentano questo luogo quando tornano a casa stanno meglio, ripaga dell’impegno che in tanti mettono in questo lavoro. Noi gestiamo al meglio il patrimonio che abbiamo ereditato da 90 anni di storia per offrire opportunità di crescita e inclusione ai cittadini più giovani. Lo facciamo in rete con le istituzioni, a partire dal Comune di Budrio, e con la cooperazione sociale. Ci guida l’idea che se chi ha delle difficoltà sta un po’ meglio, ne giova tutta la comunità e il territorio".

Zoe Pederzini