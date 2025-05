La sala civica ’Le botteghe’ vede la luce

Inaugurata venerdì scorso a Venezzano – Mascarino, frazione di Castello d’Argile, la nuova sala civica ‘Le botteghe’. Si tratta di uno spazio istituzionale che sarà usato dall’amministrazione comunale per diverse iniziative e dalla comunità, che avrà uno spazio di aggregazione attrezzato, funzionale a diverse attività. I locali erano della Cassa di risparmio di Cento, ora Credem, che aveva una filiale storica. A marzo 2020, in piena pandemia, malviventi hanno assaltato il bancomat, provocando danni ingenti alla struttura. Da quel giorno, l’istituto bancario, dopo aver riattivato l’Atm per il prelievo di denaro, non ha più riaperto la filiale. L’amministrazione comunale, a dicembre 2023, ha dunque, deciso di acquistare i locali. Con risorse proprie, il Comune ha realizzato interventi di manutenzione, ammodernamento e ha acquistato gli arredi.

Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi con una grande partecipazione dei cittadini, erano presenti l’amministrazione comunale, il parroco don Fortunato Ricco, la polizia locale, associazioni del territorio e Angelo Cocchi, ex bibliotecario di Castello d’Argile, che ha ricostruito la storia della frazione, ricordando le diverse botteghe artigianali presenti nella zona, che hanno ispirato il nome della nuova sala. Il sindaco Alessandro Erriquez, nel suo intervento, ha rimarcato la capacità del territorio di reagire alle difficoltà, trovando la forza e la lungimiranza di creare opportunità di crescita. "In una fase storica – ha detto il primo cittadino – che vede i piccoli centri in grande difficoltà, Mascarino dà al contrario segnali di crescita e vitalità".

p. l. t.