La sala giochi non verrà fatta

Non si farà la sala giochi in via Donato Creti. Alla luce dell’aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili, completato nei mesi scorsi e a seguito della misurazione effettuata da parte della Polizia locale, il Comune ha verificato che non sussistono le distanze previste dalla legge tra la sala giochi che avrebbe voluto aprire in via Donato Creti 30 e una chiesa Evangelica cinese situata in via Mascherino 11.

Per questo la Questura non ha rilasciato l’autorizzazione richiesta.

L’assessora Luisa Guidone spiega: "La legge regionale ed il regolamento comunale contro la ludopatia richiedono all’amministrazione un grande e costante lavoro di monitoraggio e adeguamento che in questo mandato amministrativo configura una vera e propria priorità".