La sala lettura di Mezzolara intitolata all’ex consigliere Gatti

La sala di lettura di Mezzolara intitolata a Franco Gatti. Un importante evento per la frazione di Budrio e un doveroso riconoscimento ad un grande cittadino. La sala adulti della Sala di Lettura è infatti stata intitolata a Franco Gatti. Classe 1934, Franco Gatti è stato consigliere comunale a Budrio per due mandati amministrativi a Budrio negli anni ‘60. Amante dello sport, di professione tecnico ortopedico, nel 2012 ha ricevuto dal presidente del Coni Provinciale e dall’assessore allo Sport dell’allora Provincia il premio "una vita per lo sport".

Ma Franco Gatti è stato soprattutto un appassionato d’arte e letteratura: la sua curiosità lo ha spinto per tutta la vita a girovagare nei mercatini per salvare dall’oblio, grazie al suo occhio esperto, quadri, libri e oggetti di incredibile valenza storico – culturale.

Solo in occasione della Festa della Cipolla di Mezzolara, Gatti ha curato ben 18 mostre d’arte; per citarne alcune: il futurismo, le espressioni artistiche bolognesi, l’arte in bianco e nero, Domenico Baccarini, l’arte giapponese, la donna nella figurazione, una rassegna su Pinocchio e il colore e la forma.

"Franco Gatti è stata una figura fondamentale per la frazione di Mezzolara, ma per tutta Budrio. La cultura, con tutte le sue sfaccettature era il su habitat, dedicargli un ambiente della Sala di Lettura mezzolarese era doveroso" così la sindaca Debora Badiali durante la scopertura della targa presso lo stabile di Mezzolara.

Il primo cittadino ha, poi, concluso: "Ancor più significativo averlo fatto nel pieno della Festa della Cipolla, la tradizionale sagra per la quale ha curato ben 18 mostre d’arte".