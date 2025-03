La ’salute circolare’ con Ilaria Capua

Un incontro con la divulgatrice scientifica Ilaria Capua per parlare di salute globale, scienza e sostenibilità. ’Le parole sulla salute circolare’ è il titolo del secondo appuntamento della rassegna ’I pomeriggi Copernicani’, un ciclo di incontri organizzato da Michele Montanaro del Liceo Copernico, con il sostegno della preside Claudia Giacquinto. Si tiene oggi alle 16, aperto a tutti, agli studenti del liceo e alla cittadinanza, con iscrizione obbligatoria al form sul sito ufficiale del liceo.

Il progetto, nato due anni fa per offrire agli studenti occasioni di approfondimento su tematiche attuali e complesse, quest’anno si concentra sul disagio giovanile. Tra gli appuntamenti in programma ci sono stati incontri mattutini sul sistema carcerario e sul tribunale penale minorile, una visita alla Casa Circondariale della Dozza e i ’Pomeriggi Copernicani’, con ospiti d’eccezione. Il primo, a febbraio, ha visto la partecipazione di Walter Veltroni, che ha discusso del rapporto tra i giovani e la politica. "È stato un enorme successo – racconta il professor Montanaro –. Tantissimi ragazzi hanno partecipato, e questo ci fa sempre piacere: hanno riempito Veltroni di domande su come ha iniziato a fare politica".

Con la virologa e divulgatrice scientifica Ilaria Capua si parlerà delle ’Parole della salute circolare’, dal titolo di un saggio scritto dalla stessa scienziata, per riflettere e ripensare il nostro rapporto con la salute, affinché diventi più consapevole e sostenibile. Durante l’emergenza sanitaria globale legata al Covid-19, Ilaria Capua è stata una figura di riferimento per milioni di persone, soprattutto per i giovani, che si sono affidati a lei per informazioni chiare e precise. "L’obiettivo è offrire momenti di approfondimento che vanno oltre le tradizionali lezioni scolastiche – spiega il docente–. Vogliamo trattare temi di rilevanza quotidiana".

Alice Pavarotti