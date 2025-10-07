La salute dei cittadini : "Tutti i dati gratis online"

Un’enorme banca dati che raccoglie tutti i dati sanitari dei cittadini emiliano-romagnoli consultabile online non solo da medici o esperti, ma da tutti i cittadini.

Il sistema di raccolta, analisi e gestione rappresenta una novità anche sotto questo punto di vista: l’accessibilità generalizzata (naturalmente i dati raccolti sono anonimi, ndr), oltre che essere la seconda banca dati di questo tipo in Italia (l’altra è nel Lazio) e raccoglie, in sintesi, quello che è il ’Profilo di salute’ della popolazione regionale, mettendo in evidenza con una capillarità che arriva a livello del Distretto sanitario, problematiche quali le malattie croniche, infettive e degenerative più diffuse, ma anche i tassi e le cause di mortalità e il contesto sociale, demografico ed economico di uno specifico territorio, fondamentale per capire l’esistenza di determinate patologie in un ambito piuttosto che in un altro. Il tutto al fine di politiche sanitarie mirate.

Tale ’ Profilo di salute’ è basato sul sistema informativo sanitario regionale che raccoglie dati provenienti da diverse fonti, tra cui ospedali, strutture sanitarie locali, l’Ufficio statistico regionale, l’Istat e le indagini campionarie coordinate dal ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (come: Passi, Hbsc, Okkio alla salute), i dati saranno aggiornati una volta all’anno.

"Grazie a questo strumento, che definirei di straordinaria importanza, utilità e trasparenza, possiamo affrontare le sfide sanitarie in modo ancor più mirato ed efficace, pensando alla programmazione di interventi diversificati sulla base delle diverse realtà fotografate, ad esempio l’età della popolazione, la prevalenza di malattie croniche o le cause di mortalità – sottolinea l’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi che ha presentato il sistema di raccolta assieme a Paola Angelini e Serena Broccoli –. Con una tale quantità e specificità di open data disponibili e consultabili facilmente, le autorità sanitarie possono pianificare azioni mirate a livello provinciale e distrettuale, garantendo una risposta tempestiva alle esigenze locali".

Tre le sezioni già attive: contesto socio-demografico, malattie croniche e mortalità.

La banca dati è consultabile gratuitamente al link: regioneer.it/profilodisalute

Monica Raschi