La salute della Garisenda. Borgonzoni ’sfida’ Lepore: "Serve assemblea pubblica"

La Garisenda, la sua torsione "positiva" e i fondi Pnrr a rischio continuano a far discutere. E Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista alla Cultura, che in un mese e mezzo nel 2023 reperì 5 milioni di euro per la Torre, invoca un’operazione verità smontando le rassicurazioni del Comune su tempi ("il restyling terminerà nel 2028") e sicurezza. A margine della presentazione dei finanziamenti per San Petronio e Santo Stefano, Borgonzoni ’sfida’ il sindaco Matteo Lepore a un confronto con la cittadinanza, chiedendo "un’assemblea pubblica sulla Torre, per raccontare ai cittadini che cosa sta succedendo".

Nei giorni scorsi, dopo una nuova "torsione positiva" della Garisenda verso via Zamboni, in direzione opposta a quelle precedenti, il Comune e il ministero si sono incontrati a Roma. E gli esperti di Palazzo D’Accursio hanno fatto presente la possibile necessità di rimodulare i fondi Pnrr stanziati per la Torre, dal momento che i nuovi movimenti del monumento richiedono ancora più cautela. "Novità sulla Garisenda? Spero ce le porti il Comune, gli abbiamo dato dieci giorni – punge Borgonzoni – visto che ad oggi a noi è arrivata solo la richiesta di frazionare i fondi o vedere come fare".

La sottosegretaria rimarca: "Se non si riesce a chiudere la prima fase dei lavori utilizzando le risorse Pnrr, è inutile che dicano che le fasi successive verranno fatte in tempo". Poi affonda: "Forse il sindaco non ha letto i documenti che il Comune ha mandato al ministero e alla Soprintendenza, non riesco a capire perché non dice ai cittadini che per gli interventi programmati la Torre non era al 100% in sicurezza". Morale: serve un’assemblea in cui Lepore racconti "problemi, tempistiche e soldi raccolti". I dati, insiste, "li abbiamo letti sui giornali, ma Palazzo d’Accursio avrebbe dovuti darli anche al ministero". Il riferimento, da quanto filtra, è che una volta data l’autorizzazione ai lavori della Garisenda, i monitoraggi sugli spostamenti della Torre non sono mai stati inviati dal Comune. Una mancanza sottolineata lo scorso giugno dalla Soprintendenza, visto il paventato rischio crollo. Il pool di esperti del Comune, infatti, ha fatto presente come i tralicci potranno sì ridurre i rischi di crollo, ma non eliminarli del tutto.

"Se ora si riesce a mettere la torre in sicurezza al 100% il Comune ce lo dica, perché a noi i documenti che ci hanno mandato dicono il contrario...", provoca Borgonzoni. "È inutile – aggiunge – che il sindaco dica che faccio terrorismo. Lo hanno scritto loro. Qualcuno si prenda la responsabilità di dire che coi tralicci e le iniezioni di malta non c’è più il rischio del crollo della torre". Il Comune, con l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari, replica in serata. "Non siamo mai stati reticenti nel fornire informazioni in questi anni, anzi. Certo stupisce che una sottosegretaria alla Cultura, che avrebbe sedi istituzionali per avanzare richieste di informazioni, preferisca farlo sui giornali o invocare confronti pubblici, come se fossimo in campagna elettorale o in un talk show. Noi preferiamo affrontare questo tema con la massima serietà". Borsari, poi, torna sul tema dei fondi Pnrr, ricordando che è aperto un confronto col ministero. Poi annuncia che oggi l’amministrazione "incontrerà i commercianti dell’area attorno alla Torre e sarà promosso a breve un aggiornamento più complessivo rivolto alla cittadinanza".