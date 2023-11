La salute della Garisenda nel mirino . Borsari: "Ministero sempre informato"

I monitoraggi della Garisenda non si sono mai fermati. E il ministero sullo stato di salute della Torre è sempre stato informato. Lo riferisce Simone Borsari, assessore ai Lavori Pubblici, durante il question time incalzato dalle domande dei consiglieri Samuela Quercioli (Bologna ci piace), Michele Campaniello e Marco Piazza (Pd).

"Il Comune e il Comitato tecnico-scientifico, di cui fa parte anche l’attuale soprintendente Francesca Tomba, nel corso degli anni hanno sempre operato in stretto contatto con la Soprintendenza", spiega l’assessore, aggiungendo che proprio "per tramite di quest’ultima anche il ministero dei Beni culturali risulta essere stato messo al corrente delle attività e dei progetti relativi alla Garisenda".

Borsari riferisce, poi, che "i tecnici comunali e della Soprintendenza hanno effettuato numerosi sopralluoghi congiunti", facendo intendere, quindi, che i funzionari della Soprintendenza "sono sempre stati resi edotti dei progetti maturati in seno al Comitato e alla Soprintendenza è sempre stata trasmessa la relativa documentazione". L’assessore risponde anche in merito alle attività di monitoraggio e di tutela della Torre, oggi sorvegliata speciale per via delle ’torsioni’ anomale: "Negli anni hanno incontrato l’approvazione degli organi ministeriali competenti". Borsari, poi, in seguito alle polemiche delle opposizioni (Fratelli d’Italia in primis) sull’operato dell’amministrazione, fa chiarezza: "Matteo Lepore è stato informato della presenza di dati che segnalavano possibili tendenze anomale della Torre e del dibattito in corso all’interno del Comitato sull’interpretazione dei dati lo scorso 13 ottobre – riferisce – e da quel momento, oltre al costante raccordo con la Soprintendenza, si è instaurato un contatto diretto tra il sindaco e il ministro Gennaro Sangiuliano". Per quanto riguarda l’eventualità che già in passato si siano registrate oscillazioni anomale, Borsari ricorda che nel tempo "non sono pervenute segnalazioni di alert anche in situazioni dinamiche come il vento e i terremoti, mentre nelle ultime rilevazioni si sono registrati dati che potebbero segnalare un aggravamento dello stato della Torre".

Da qui, entra in scena l’ormai famoso Comitato tecnico-scientifico "attualmente impegnato nell’interpretazione di questi dati" e dal quale si attende la relazione definitiva sulla salute della Garisenda. Relazione, come ribadito ieri da Borsari, "che non era stata trasmessa all’attenzione del sindaco e proprio per questo Lepore, appena è stato messo a conoscenza dell’aggravarsi della situazione, ha chiesto al Comitato un dossier definitivo, di cui siamo ancora in attesa", segnala il titolare dei Lavori pubblici.

Nel frattempo, due parole anche sulla rivoluzione della mobilità e le pedonalizzazioni che verranno: "Un ripensamento che non dipende dalla volontà dell’amministrazione, ma è reso necessario dalla condizione di emergenza", afferma Borsari, ricordando che "il Comune ha già incontrato le associazioni di rappresentanza dei commercianti. E che presto ci sarà un tavolo di monitoraggio specifico e non mancheranno ulteriori incontri con cittadini e commercianti".