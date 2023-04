La salute in piazza Visite con gli specialisti anche per gli animali

Oggi e domani a Marzabotto la “Salute… arriva in Piazza”. Si tratta di due giornate all’insegna della prevenzione e informazione per tutti i cittadini di Marzabotto e per i loro animali. Grazie alla partecipazione di medici e associazioni del territorio, i Volontari della Protezione Civile monteranno due tensostrutture in Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine, per dare la possibilità alla Pubblica Assistenza di proporre alla cittadinanza percorsi di prevenzione salute. In particolare, nella giornata di oggi, sarà possibile, solo su prenotazione, avere una visita gratuita sia per il progetto ’Tiroide’ a cura di Ant, sia la visita ginecologica dalla dottoressa Arbizzani, presso il poliambulatorio in via Giacomo Matteotti 1.

Oltre che della salute delle persone, sarà possibile occuparsi anche di quella dei loro amici a quattro zampe, che sempre maggiore importanza rivestono per tanti cittadini. Per gli animali, infatti, sarà presente l’Associazione ’Un animale per amico’ con veterinari e comportamentalisti.