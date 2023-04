La salute vien camminando Gite alla scoperta del territorio

Nuova stagione con le passeggiate del programma intitolato Camminando in salute. Si tratta di una serie di facili escursioni alla scoperta del territorio in collaborazione tra il Comune, i medici del centro di medicina generale attraverso l’Azienda Usl di Bologna e il gruppo Cai (Club alpino italiano) Bologna ovest. Tutti i mercoledì fino al 21 giugno un itinerario di bassa difficoltà che aiuta a mantenere uno stile di vita salutare ed attivo. Ritrovo oggi al parcheggio del Parco Verde presso via dei Boschi di Sanguineto per una escursione ad anello di circa 5 chilometri con un dislivello di circa 140 metri da via Boschi, verso via Scopeto, quindi lungo via Cà di Fabiani fino al percorso fluviale del Lavino e da qui il rientro al Parco Verde. Al punto di ritrovo la consegna del contributo per la copertura assicurativa.