La San Marco passa a Groupe Seb "Così l’impresa crescerà ancora"

La Massimo Zanetti Beverage ha ceduto oggi La San Marco al gruppo Seb, società francese quotata all’Euronext di Parigi e attiva a livello mondiale nella produzione di piccoli elettrodomestici per uso professionale e domestico. La cessione "rappresenta la prosecuzione dell’attuale piano strategico del gruppo teso a rifocalizzare le proprie iniziative su attività di core-business inerenti alla produzione e distribuzione globale di caffè", fanno sapere dalla Zanetti.

"Siamo molto lieti di aver raggiunto l’accordo con Seb, rinomata azienda del settore, con cui è prevista una collaborazione funzionale a proseguire lo sviluppo globale de La San Marco per i prossimi anni", dichiara il presidente Massimo Zanetti. Fondata nel 1920, la San Marco è un’azienda italiana centenaria che produce, commercializza e distribuisce macchine per caffè e macinacaffè professionali. I suoi prodotti sono in gran parte realizzati in Italia, a Gradisca d’Isonzo (Gorizia).

La sua acquisizione "è in linea con la volontà del gruppo di accelerare il suo sviluppo nel segmento di mercato professionale, in rapida crescita e particolarmente remunerativo. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti i dipendenti de La San Marco. Insieme continueremo la nostra ambiziosa crescita nel settore professionale", afferma Thierry de La Tour d’Artaise, presidente Seb. Nel 2022, Groupe Seb ha registrato un fatturato nel settore professionale pari a 725 milioni di euro, con un aumento del 15,6%, di cui il 9,2% di crescita organica, a conferma della solida dinamicità delle vendite.