La sanità digiuna per Gaza. Oltre trecento adesioni

Cronaca
CronacaLa sanità digiuna per Gaza. Oltre trecento adesioni
29 ago 2025
ALBERTO BIONDI
Cronaca
Dai medici agli specializzandi, tanti hanno manifestato negli ospedali bolognesi. De Pascale: "Richiamo alla coscienza collettiva, l’Emilia-Romagna in prima fila".

Gli operatori sanitari che hanno digiunato ieri contro il massacro di Gaza

"Il digiuno a cui hanno aderito medici e operatori sanitari è un richiamo alla coscienza collettiva davanti al genocidio in atto a Gaza". Con queste parole il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha commentato via social la mobilitazione che ha attraversato Bologna e gran parte del Paese.

Un’iniziativa che, sottolinea, ha trovato nel territorio regionale "una delle percentuali di adesione più alte in Italia. Il coraggio e l’impegno civile di chi cura la vita e sceglie di esporsi per difenderla – ha aggiunto – ci ricordano che pace e giustizia sono responsabilità collettive". Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha elogiato medici e operatori sanitari aderenti al ‘Digiuno per Gaza’: "Colpire gli ospedali è un crimine di guerra".

Solo nel Bolognese, sono stati 300 i medici che hanno aderito alla chiamata. Gli organizzatori parlano di una settantina di adesioni al Policlinico Sant’Orsola, oltre un centinaio al Maggiore, una quarantina al Bellaria. Ma sit-in sono stati organizzati in quasi tutti i presidi ospedalieri dell’area metropolitana: Rizzoli, San Giovanni in Persiceto, Bentivoglio, San Lazzaro, Navile, Beroaldo, Mengoli e persino all’esterno della sede Ausl in via Gramsci a Bologna. Tanti professionisti si sono fatti immortalare con il cartello ’Digiuno per Gaza’. Al Maggiore, chi per alcune ore, chi per l’intero giorno, i sanitari hanno rinunciato al cibo trasformandolo in gesto di solidarietà.

"Dobbiamo esprimere vicinanza ai lavoratori di Gaza che muoiono di fame e per le esplosioni – spiega Federico Semerano, dirigente di Anestesia e Rianimazione –. Il diritto internazionale dovrebbe proteggere operatori sanitari e civili, ma ciò non accade". "Come esseri umani non possiamo restare in silenzio" aggiunge Alessio Bertini, dirigente di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso. "Ciò che accade in Medio Oriente si chiama genocidio – dichiara Marco di Maira, specializzando in Neuropsichiatria pediatrica –. Oltre al digiuno, abbiamo deciso di portare, al posto del nostro cartellino, il nome di una vittima di Gaza".

