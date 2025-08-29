La sanità digiuna per Gaza. Oltre trecento adesioni

"Il digiuno a cui hanno aderito medici e operatori sanitari è un richiamo alla coscienza collettiva davanti al genocidio in atto a Gaza". Con queste parole il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha commentato via social la mobilitazione che ha attraversato Bologna e gran parte del Paese.

Un’iniziativa che, sottolinea, ha trovato nel territorio regionale "una delle percentuali di adesione più alte in Italia. Il coraggio e l’impegno civile di chi cura la vita e sceglie di esporsi per difenderla – ha aggiunto – ci ricordano che pace e giustizia sono responsabilità collettive". Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha elogiato medici e operatori sanitari aderenti al ‘Digiuno per Gaza’: "Colpire gli ospedali è un crimine di guerra".

Solo nel Bolognese, sono stati 300 i medici che hanno aderito alla chiamata. Gli organizzatori parlano di una settantina di adesioni al Policlinico Sant’Orsola, oltre un centinaio al Maggiore, una quarantina al Bellaria. Ma sit-in sono stati organizzati in quasi tutti i presidi ospedalieri dell’area metropolitana: Rizzoli, San Giovanni in Persiceto, Bentivoglio, San Lazzaro, Navile, Beroaldo, Mengoli e persino all’esterno della sede Ausl in via Gramsci a Bologna. Tanti professionisti si sono fatti immortalare con il cartello ’Digiuno per Gaza’. Al Maggiore, chi per alcune ore, chi per l’intero giorno, i sanitari hanno rinunciato al cibo trasformandolo in gesto di solidarietà.

"Dobbiamo esprimere vicinanza ai lavoratori di Gaza che muoiono di fame e per le esplosioni – spiega Federico Semerano, dirigente di Anestesia e Rianimazione –. Il diritto internazionale dovrebbe proteggere operatori sanitari e civili, ma ciò non accade". "Come esseri umani non possiamo restare in silenzio" aggiunge Alessio Bertini, dirigente di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso. "Ciò che accade in Medio Oriente si chiama genocidio – dichiara Marco di Maira, specializzando in Neuropsichiatria pediatrica –. Oltre al digiuno, abbiamo deciso di portare, al posto del nostro cartellino, il nome di una vittima di Gaza".