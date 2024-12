La sanità in piazza, sotto casa

La sanità arriva in piazza, sotto casa, grazie alla ’clinica mobile’, il nuovo progetto ideato dall’Istituto Ramazzini, impegnato nella lotta contro il cancro e le malattie ambientali. Come suggerisce il nome dell’iniziativa, si tratta di un servizio sanitario itinerante con un ambulatorio installato in un camper. Disponibile a partire dei prossimi mesi, il veicolo sarà occupato dall’équipe medica dell’Istituto e andrà all’incontro dei cittadini di Bologna e provincia per offrire visite e diagnostica gratuite. Le attività mediche possibili saranno varie e dipenderanno dalle scelte delle amministrazioni comunali che vorranno organizzare giornate di prevenzione. Visite senologica e dermatologica, e ecografia tiroidea, mammaria o testicolare sono gli esami che potranno effettuare i medici presenti nel camper. "Questo progetto è nato durante la pandemia – racconta Marco Benni, amministratore delegato dell’istituto –, quando andavamo con un camper a cercare le persone dove vivevano. Siamo andati per giro sulle colline, per l’Appennino".

Arrivare dove serve quindi, come in comuni in cui non c’è una presenza da ambulatori per esempio. Secondo Lisa Valentini, responsabile di Alis Innovative, "sarà anche uno strumento utile per dare una risposta immediata a tutti coloro che vogliono approfondire il loro stato di salute, nell’ottica di una riduzione del ricorso a interventi sanitari d’emergenza". La prevenzione è quindi la missione principale della ’clinica mobile’, che spera anche sensibilizzare i giovani ai tumori al seno e testicolare. "L’Emilia Romagna è indicata come leader della prevenzione in Italia, – afferma Raffaele Donini, assessore regionale alla politiche di salute – e questa iniziativa rafforza questa posizione con una dimensione di prossimità". Nel 2023, in Italia, ci sono state 395.000 nuove diagnosi di tumori.

Arthur Duquesne