La sanità tra comunicazione e tecnologie

Dopo l’ampia partecipazione all’anteprima della scorsa settimana presso la sede della Fondazione in Casa Saraceni, con la lectio magistralis del professor Rosario Rizzuto intitolata ‘Comunicare la ricerca per una sanità equa, efficace e sostenibile’, il Festival della Scienza Medica entra nel vivo con un ricco programma di incontri aperti a tutti e ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Sei in particolare sono i simposi in agenda dal 24 al 26 novembre, articolati nelle quattro sessioni del festival, il cui titolo ‘Comunicazione e salute’ suggerisce quelli che saranno i restanti temi caldi della decima edizione: la diffusione delle corrette informazioni nelle interazioni tra medici e pazienti, il ruolo della comunicazione e gli influssi delle nuove tecnologie.

Per la prima sessione ‘La relazione di cura’, domenica alle 14,30 il simposio ‘L’evoluzione del rapporto medico-paziente nella relazione di cura’ con alcuni dei più stimati docenti d’Italia, in particolare dalla Sapienza di Roma, dall’Università di Verona e dall’Università Statale e Cattolica di Milano. Lunedì mattina, per la seconda sessione ‘Ambiente e salute’, alle 9,45 il convegno denominato ‘Clima, aria, energia’ e a seguire, alle 11,20, ‘Ambienti urbani e salute’, con gli interventi di diversi relatori sul tema della transizione energetica nella nostra vita quotidiana, dei potenziali rischi per la salute delle microplastiche dall’ambiente, e delle produzioni animali nel contesto italiano e mondiale. Per la terza sessione ‘Intelligenza artificiale e salute’, alle 15,15 il focus dedicato interamente all’IA in medicina. Nella giornata conclusiva del festival, per la quarta sessione ‘Farmaci alimentazione e salute’, martedì alle ,.45 il simposio sulla industria alimentare e la salute e alle 11,40 quello sulla ricerca farmacologica, tra profitto e bisogni per la salute con gli interventi, tra gli altri, di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità sulla sostenibilità e accesso alle terapie innovative, insieme a Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri, sul costo dei prodotti farmaceutici. Completano il cartellone le due tavole rotonde ‘La relazione uomo-animale nel trattamento terapeutico’, domenica alle 17,30, e ‘Medico, paziente e IA’, lunedì alle 17,50, con un intervento sull’etica dell’Intelligenza Artificiale di Andrea Grignolio dell’Università VitaSalute San Raffaele di Milano.

g. d. c