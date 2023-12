La sartoria al femminile e l’audiovisivo: ecco i creativi vincitori di Incredibol!

Sono otto le giovani realtà culturali e creative dell’Emilia-Romagna, di cui quattro bolognesi, selezionate nell’ambito di Incredibol!, progetto promosso e coordinato dal Comune e sostenuto dalla Regione. I nuovi vincitori sono attivi in diversi ambiti, con una forte predominanza dell’audiovisivo: da Tetraktys Studio di Alessandro Rovesti, che realizza produzioni in Realtà Aumentata, realtà virtuale e 3D Web, a Bank Station S.R.L., realtà attiva nell’educazione finanziaria attraverso video content, podcast ed eventi dal vivo. Fuori dall’ambito audiovisivo sono stati scelti anche la sartoria artigianale a conduzione interamente femminile Cobalto Lab S.N.C. di Marialuce Gavassini e Sara Biancalana e il progetto per la costituzione di un polo culturale e di formazione di acrobatica aerea e circo contemporaneo di Officinacrobatica. I vincitori sono stati selezionati tra i 59 progetti d’impresa nell’ambito dei settori candidati. Oltre al contributo in denaro di 15mila euro, i vincitori beneficiano di un accompagnamento su misura per far crescere il proprio progetto d’impresa.