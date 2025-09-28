La scalata di Nives Meroi con il prete dell’Himalaya

Che la montagna avvicini a Dio è forse un luogo comune, ma non nel caso di don Arturo Bergamaschi, che la sua fede l’ha portata per tutta la vita alle quote più elevate di ogni continente. Il prete-alpinista bolognese, scomparso nel 2023 a 94 anni, viene ricordato oggi alle 12 in piazza Maggiore, nell’ambito del Festival Francescano, da un gruppo di amici che hanno condiviso con lui l’aria sottile delle cime più remote.

‘Scalare la vita’ è il titolo dell’incontro che avrà come ospite speciale Nives Meroi, prima e unica alpinista italiana ad avere conquistato tutti i 14 ottomila del pianeta, sempre con stile pulito e senza scorciatoie e sempre insieme al marito e inseparabile compagno di cordata Romano Benet, che sarà a sua volta fra i testimoni della straordinaria vicenda umana del sacerdote. Il grande pubblico conosce Nives Meroi per le sue imprese alpinistiche, meno noto è il lontano ‘debito’ che lega la sua straordinaria carriera a don Arturo: la prima esperienza della coppia friulana sulle montagne himalayane risale infatti a una spedizione sul K2 guidata proprio da don Arturo Bergamaschi, nel 1994, per il 40° anniversario della conquista italiana della montagna. "Abbiamo iniziato con l’alpinismo sulle montagne di casa, da ragazzini – ha raccontato Nives Meroi in una recente intervista –: leggevamo i libri dei grandi scalatori sulle gesta himalayane, ma non ci passava per l’anticamera del cervello di fare cose del genere. Il passaggio è avvenuto per caso quando, nel 1994, siamo stati invitati a partecipare a una spedizione organizzata da don Arturo Bergamaschi, grandissimo viaggiatore, per il versante Nord del K2. Sapevo di avere un bagaglio di esperienza maturato sulle Alpi ma non conoscevo l’alta quota, così mi sono detta: provo, metto un passo dopo l’altro, arriverò fino dove ce le farò". E non si è più fermata.

Quella spedizione con la giovane coppia Benet-Meroi riuscì a completare l’ambita via sulla cresta Nord fino a 8.500 metri circa, ma la vetta raggiunta non era collegata alla cima principale e l’esaurimento del materiale alpinistico convinse la cordata a tornare al campo base. All’incontro di piazza Maggiore parteciperà anche un altro componente di quella scalata ormai storica, il docente e progettista Filippo Sala, insieme a Stefano Mazzoli, insegnante e viaggiatore appassionato di montagna che ha a sua volta partecipato a diverse spedizioni internazionali con don Arturo: un gruppo di amici, insomma, accomunati da una grande passione e dall’incontro con una persona che sapeva cambiare in meglio le vite degli altri. E che, pur potendo vantare un curriculum da grande alpinista, rivendicava come unico primato quello di avere celebrato nel 2004 in Tibet, a 5mila metri, la messa più alta del mondo.