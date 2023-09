La Schlein a Crevalcore: "Il governo tenga duro"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, al fianco dei lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore. Ieri mattina la leader dem ha incontrato gli operai dello stabilimento che rischia la chiusura. Il primo ’round’ è stato l’altro giorno in Regione, dove l’azienda ha confermato il procedimento di dismissione dell’impianto. "Non è accettabile – ha detto Schlein, che ha improvvisato un comizio davanti ai cancelli della Marelli – che una proprietà dall’oggi al domani decida di chiudere e di lasciare le famiglie senza reddito. Il fondo Kkr proprietario della Marelli e che sta scegliendo di chiudere ha un canale col governo perché vuole comprare Tim. L’esecutivo, quindi, non pieghi la testa e usi questo canale per mediare su Marelli". Schlein, però, ricorda che quello che sta succedendo a Crevalcore è da considerarsi un "campanello d’allarme di come i fondi siano inadeguati a gestire le infrastrutture strategiche italiane".

La leader dem si rivolge ai lavoratori: "Siamo con voi nella richiesta che venga ritirata la chiusura dello stabilimento. Va salvaguardato questo sito produttivo in questo territorio. Non ci sono scuse, ci sono le risorse del Pnrr che vanno in questa direzione e ci sono anche altre risorse importanti". Schlein ha ricordato i 6 miliardi sull’automotive che il governo precedente aveva già messo a disposizione. "Quelle risorse vanno messe a supporto di questa filiera che non ha un problema di produzione, quindi si tratta di una scelta politica da parte della proprietà che guarda esclusivamente al margine di profitto ed è inaccettabile che avvenga sulla pelle di 229 lavoratori, di cui 20 coppie".

"Su questo aspetto bisogna alzare la voce – ha aggiunto – e avere il coraggio di guardare indietro: se siamo arrivati qui sono mancati gli investimenti che servivano, adesso non è troppo tardi per farlo". Alla segretaria, che si è intrattenuta con i lavoratori che le hanno affidato "il compito" di portare a Roma le loro istanze, gli operai hanno dato una maglietta della Marelli.

Schlein ha assicurato che seguirà da vicino il tavolo di martedì a Roma, mentre continua il presidio non stop delle sigle sindacali giorno e notte "per sorvegliare l’attività dell’azienda. Vogliamo evitare – dicono i lavoratori – che inizi il trasloco del materiale e dei macchinari".

Pierluigi Trombetta