La scia di sangue tra Italia e Spagna E Feher fa paura anche dal carcere

Igor Vaclavic, il russo, Norbert Feher, Ezechiele, la belva serba. Sempre lui: il quarantunenne che ha lasciato dietro di sé una scia di sangue lunga dalla Riccardina di Budrio, a Bologna, fino a Teruel, in Aragona, Spagna. E lo ha fatto senza una parola di pentimento né di rammarico nei confronti delle sue vittime: durante il processo in Spagna, rinchiuso in una gabbia blindata, scortato e monitorato a vista da agenti armati fino ai denti, sorrideva ai giornalisti, salutava il pubblico e posava per le fotografie per la stampa facendo il segno della vittoria con le dita. Igor ha collezionato per ora due ergastoli: uno in Italia – il primo grado si è concluso a marzo 2019, pena confermata in appello a maggio 2020 e poi ancora dalla Cassazione a novembre 2021, con motivazioni della sentenza definitiva arrivate a metà gennaio scorso – per l’omicidio di Davide Fabbri, il 1 aprile 2017 nel bar alla Riccardina, e della guardia volontaria Valerio Verri, una settimana dopo nella campagna ferrarese, oltre che per il tentato omicidio dell’agente provinciale Marco Ravaglia; e uno in Spagna, con la formula del "carcere permanente reversibile", dato che il codice penale iberico non prevede l’ergastolo, per avere...