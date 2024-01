La scommessa di Pietro Impiombato nei locali della storica pasticceria Savoia

Pasticceria e vetrina con vista laboratorio quella che, nel centro di Zola, ha salutato l’avvio del progetto di Piero Impiombato (nella foto), in arte ‘Impio’, 38 anni, figlio d’arte (famiglia di fornai) da 15 anni a Bologna e un impegnativo apprendistato in pasticcerie di primo piano come Galanti e Gino Fabbri, ma soprattutto il massimo dei voti e il titolo di miglior allievo dell’anno all’accademia Cast alimenti fondata da Iginio Massari. I locali sono quelli della storica pasticceria Savoia di via Predosa.

"Una successione naturale per un’attività che chiude ed un’altra che apre. Finalmente un segno positivo nel tessuto commerciale di Zola", commenta la locale presidente di Confcommercio Ascom, Mirella Brunelli, intervenuta all’inaugurazione insieme al sindaco Davide Dall’Omo e all’assessora alle attività produttive Norma Bai. "E’ una novità – dice Impiombato –, ma mi piace l’idea di portare avanti una tradizione, che si rinnova con il mio stile".