La scomparsa degli orsi polari: "Possiamo però ancora salvarli"

L’orso polare è uno degli animali attualmente più a rischio di estinzione. Prima di scoprire perché, conosciamolo meglio. Si tratta di un grosso mammifero carnivoro che vive al Polo Nord, nei territori bagnati nel Mare Glaciale Artico.

È un peso massimo! Infatti, un orso polare maschio pesa tra i 400 e i 600 kg, mentre le femmine pesano circa la metà tra i 150 e i 250 kg. Sono ricoperti da uno strato di grasso spesso circa 11 cm e dalla loro inconfondibile pelliccia color crema. Questi orsi sono delle buone forchette: si nutrono principalmente di foche, cuccioli di tricheco, narvali, piccoli mammiferi, pesci, uccelli marini e delle loro uova. Per procurarsi il cibo, l’orso polare è capace di restare in acqua molto a lungo, e può nuotare per grandi distanze raggiungendo una velocità di 10 km/h.

Riesce a immergersi fino a 2 minuti e attacca le sue prede direttamente in acqua: è un vero killer e nel suo ecosistema è in cima alla catena alimentare. Ma come mai questo gigante bianco è in pericolo? Sul banco degli imputati c’è il riscaldamento globale, provocato dall’inquinamento. I principali colpevoli sono le fabbriche e le macchine che emettono nell’aria dei gas che causano l’ormai tristemente famoso effetto serra: si tratta di una vera e propria barriera che permette l’entrata dei raggi ultravioletti ma non ne permette la fuoriuscita, quindi la terra si surriscalda. È come se fossimo in una gigantesca sauna, tutt’altro che benefica! A peggiorare ulteriormente la situazione ci pensa la deforestazione: la distruzione delle foreste e delle aree boschive. Gli alberi sono preziosissimi: trasformano l’anidride carbonica in ossigeno, purificando l’aria e regolando il clima. Se ce ne sono sempre di meno non è difficile prevedere gli effetti. Le conseguenze di tutto ciò per il nostro bianco amico sono drammatiche: con lo scioglimento dei ghiacciai fa fatica a catturare il cibo, perché se anche sa nuotare deve affrontare spostamenti sempre più lunghi per trovarlo. Inoltre, il suo habitat si sta letteralmente sciogliendo sotto le sue zampe.

Se aggiungiamo che il Polo Nord è sempre più spesso sfruttato per le estrazioni, l’en plein è assicurato. Ma noi, nel concreto, cosa possiamo fare per aiutarlo? Semplice, ridurre le emissioni di gas che alimentano l’effetto serra, ad esempio usando meno l’automobile e usando di più fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare e quella eolica. Anche sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni delle estrazioni di petrolio e minerali dal polo nord significherebbe fare un grande favore a questi magnifici animali.

Classe 1E Secondaria I grado "Severino Ferrari" Molinella