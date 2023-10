La scomparsa delle botteghe. Così locali e bar si sono presi tutto

Un parrucchiere, una piccola libreria indipendente e un negozio di riparazione per biciclette. Le attività commerciali che sopravvivono in via Petroni nella culla della movida notturna si contano sulle dita di una mano. Aumentano considerando anche qualche copisteria, una polleria, un’impresa di pompe funebri e i minimarket, dove si possono comprare alimentari e bevande da consumare anche sul posto. Alcuni di questi, in più, hanno al loro interno delle salumerie, che garantiscono panini d’asporto. Ma i commercianti sono pochi, pochissimi, però, rispetto alla quantità di bar, locali e ristoranti che riempiono l’intera zona, occupando un elevato numero di spazi. Solo in via Petroni, sono 28 i locali che, tra cibo e alcolici, rappresentano alcuni dei punti di ritrovo centrali per la movida in zona universitaria. Ed è impossibile addirittura fare un passo senza vederne uno: i circa trenta locali, infatti, si susseguono, creando un’unica rete che inizia in piazza Verdi, dove adesso c’è anche la Birreria Spiller, e termina all’incrocio con piazza Aldrovandi, dove la situazione, però, è diversa.

Oltre ai 14 punti di ristoro - tra ristoranti, baracchine e bar -, ci sono altrettante attività commerciali che, di giorno, convivono perfettamente con la cornice delle pause pranzo e delle colazioni. Tra i commercianti sotto i portici, ci sono una libreria, un negozio di arredamento, un’edicola e un punto vendita di biancheria. Dall’altra parte della strada, invece, troviamo una banca e una copisteria. È di notte, quindi, che la piazza si trasforma, andando maggiormente incontro alle esigenze dei locali notturni, alcuni dei quali hanno rimpiazzato qualche punto vendita di frutta e verdura. Ma i locali di Aldrovandi chiudono verso l’una di notte e il flusso di festaioli trascorre in piazza la serata dopo aver fatto le provviste in via Petroni, dove i locali sono prevalentemente notturni.

Luogo di passaggio per il ritrovo della movida è via San Vitale, che, partendo dai viali, presenta una numerosa quantità di attività commerciali, dai centri estetici alla sartoria e ai negozi dedicati all’illuminazione e ai dischi. È in prossimità dell’incrocio con i luoghi della malamovida che i locali da 16 diventano 20, crescendo di numero dopo aver superato la piazza. La situazione, però, è bilanciata, contando perfino più negozi che bar o ristoranti. Stando ai numeri, quindi, è via Petroni il fulcro da cui tutto prende vita. Non c’è da stupirsi se giovani e ragazzi, nelle giornate festive o nei weekend, si concentrino proprio lì.

Mariateresa Mastromarino