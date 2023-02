La scomparsa di Dante Stefani Le lotte partigiane, il Senato, la Fiera "Se ne va un pezzo della nostra storia"

Partigiano, dirigente del partito comunista, uno dei ’padri’ fondatori della regione Emilia-Romagna, eletto senatore nel 1979 in carica fino al 1987, assessore, presidente di BolognaFiere: Dante Stefani è stato questo e molto altro per la città. E’ stato uno dei grandi protagonisti del Dopoguerra, della ricostruzione, ma anche degli anni del boom economico del territorio.Se n’è andato a 95 anni, a Bologna, città dove era nato e per la quale aveva lottato in qualità di membro della resistenza. Stefani, infatti, aveva aderito giovanissimo alle brigate Garibaldi, attive nel Bolognese.

Ripercorre le tappe della vita di Stefani, Simonetta Saliera, già presidente dell’Assemblea legislativa regionale: "In Comune fu il più giovane degli eletti: andò a presiedere la commissione Giovani e sport. Poi spiccò il volo: con il suo compagno di mille battaglie Guido Fanti contribuì a far nascere la Regione Emilia-Romagna, poi il Parlamento con Berlinguer e Amendola e il ritorno a Bologna per guidare la Fiera, facendone uno dei più importanti Expò italiani. E’ stato uno dei pilastri della costruzione democratica e civile della nostra comunità". Anna Cocchi, presidente Anpi Bologna che lo ha conosciuto quando era uno degli amministratori di Bologna lo ricorda come "un combattente che non ha mai mai di lottare, ma con un approccio con tutti gli altri così modesto che quasi imbarazzava. Un grande valore". Omaggio a Stefani anche da Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, dal cda, dal direttore generale, Antonio Bruzzone e da tutto il personale: "Uomo di politica e dalle spiccate capacità manageriali che ha contributo in modo fondamentale alla crescita di BolognaFiere".

Per Stefano Bonaccini, presidente della Regione "Dante Stefani appartiene a quella generazione di persone che ha preso nelle loro mani città e territori sconvolti dalla guerra, ne hanno delineato i percorsi di ricostruzione e di ripresa, guardando non solo alle situazioni del momento, pur nella drammaticità in cui si presentavano, ma anche al futuro". "Dopo l’esperienza nella 4a brigata Venturoli Garibaldi e la fine della guerra ha ricoperto i ruoli di consigliere comunale, assessore con Giuseppe Dozza e Guido Fanti, amministratore del Rizzoli – fa notare il sindaco Matteo Lepore –. È stato uno dei padri fondatori delle Regioni, senatore della Repubblica, presidente della Fiera di Bologna, presidente del Museo delle Ceramiche di Faenza. Con lui se ne va un pezzo di storia della città".

L’impegno per la giustizia e la difesa della libertà è il filo rosso dell’omaggio che rendono a Dante Stefani anche Fedrica Mazzoni, segretaria del Partito democratico di Bologna e Andrea De Maria, deputato bolognese dem che lo delinea come "un esempio di passione politica, competenza e rigore".

Monica Raschi