La scuola di aviazione festeggia 60 piloti

Professional Aviation di Ozzano, tra le principali academy di volo in Italia, celebra un traguardo significativo con il Graduation Fest che si terrà domani presso l’aeroporto Guglielmo Zamboni di Ozzano. L’evento, atteso con entusiasmo da studenti e familiari, vedrà la partecipazione di circa 400 ospiti tra allievi, membri del team, piloti legati alla scuola e rappresentanti delle autorità, inclusi esponenti di Enac, dell’Aeronautica Militare e delle Forze dell’Ordine locali. Durante la cerimonia, saranno premiati 60 studenti che nell’ultimo anno hanno conseguito la licenza di pilota privato (Ppl) o la licenza di pilota di linea (Atpl), il titolo che permette di accedere alle compagnie aeree. Di questi, molti sono già stati assunti come piloti di linea, un risultato che sottolinea l’eccellenza della formazione offerta da Professional Aviation.

Quest’anno, Professional Aviation celebra anche i suoi primi 15 anni di attività, un periodo segnato da una crescita costante che ha portato la scuola a diventare un punto di riferimento nell’aviazione italiana. Fondata nel 2009 da Vito Preti, ex pilota militare, la scuola è passata da una flotta di 2 a 21 velivoli, da 2 a 46 membri del team, e da 300 a 15.000 ore di volo annuali. Inoltre, la scuola ha recentemente avviato i primi corsi di volo su elicottero, ampliando ulteriormente la propria offerta formativa. Il percorso di espansione di Professional Aviation non si ferma qui. Nel 2021, la scuola ha ottenuto il primato per il maggior numero di ore volate in Italia e, nel 2023, ha emesso circa un quarto delle licenze di volo rilasciate a livello nazionale. A conferma della sua continua evoluzione, la scuola ha avviato nuove partnership con realtà internazionali, consolidando la propria presenza anche oltre i confini italiani.

L’espansione si riflette anche nella struttura della scuola e nella sua flotta, con l’acquisto di nuovi aeroplani e nuove aree dedicate agli allievi piloti. In programma c’è anche un importante progetto di espansione che prevede l’apertura di una nuova sede. Questo momento di celebrazione si inserisce in un contesto particolarmente favorevole per chi sogna una carriera nel mondo dell’aviazione. Le previsioni di Cae per il 2023 indicano una forte domanda di nuovi piloti, con la necessità di circa 252.000 nuovi professionisti entro il 2032 per far fronte alla crescita del settore e ai pensionamenti. Questo scenario offre un’opportunità unica per gli aspiranti piloti, supportata da una formazione di eccellenza come quella offerta da Professional Aviation.