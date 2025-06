La scuola di ballo Maja Dance al fianco di Zoe con Telethon

Sabato 7 giugno si è svolto a Lizzano in Belvedere al palazzetto Enzo Biagi il saggio finale della scuola di ballo Maja Dance School di Gaggio Montano. Oltre 150 ballerini si sono esibiti in uno spettacolo mozzafiato, in occasione dell’ anniversario dei 15 anni dalla nascita della scuola. Come ogni anno, Maja Dance School ha deciso di devolvere l’intero incasso della serata in beneficenza. Per questa occasione è voluta stare vicino a Zoe, bambina di 7 anni, residente a Lizzano, affetta da sindrome di Rett, malattia genetica rara che non le consente di camminare e parlare. Tra le varie associazioni che la famiglia appoggia è stata scelta Fondazione Telethon, con cui mamma Sara, collabora da vari anni nelle raccolte fondi. "Da quando ho deciso di impegnarmi per la ricerca, ho avuto una grande dimostrazione di sostegno e affetto da tutta la montagna e oltre: la serata di sabato è stata l’ennesima dimostrazione di vicinanza che ci arriva da chi conosce Zoe e la sua storia", ha raccontato.