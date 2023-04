La scuola di Pian del Voglio è ecosostenibile

La riqualificazione energetica del plesso scolastico di Pian del Voglio consentirà all’amministrazione comunale di San Benedetto Val di Sambro di risparmiare circa 3.700 euro all’anno. Inoltre l’opera consentirà una riduzione dei consumi di energia termica e di cippato, il combustibile a biomassa che si ottiene riducendo il legno in minuscole scaglie, pari al 22 per cento, che in ottica ambientale equivale ad una minor produzione di 1 tonnellata di petrolio equivalente, nonché minori emissioni di CO2 per 2,2 tonnellate.

I lavori svolti hanno riguardato soprattutto la coibentazione a cappotto delle pareti, che hanno consentito un importante salto energetico dell’edifico che ha fatto passare il fabbricato dalla classe G alla classe B.

"Politiche ed azioni indirizzate verso l’abbattimento dei consumi energetici sono oggi quanto mai indispensabili – spiega il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni - sia per la sostenibilità ambientale che per la riduzione dei consumi. Con questo ulteriore intervento il nostro Comune prosegue la sua azione che ha consentito anche di migliorare il comfort e la qualità degli ambienti scolastici. Questa opera si è resa possibile grazie al ricorso al parternariato pubblico-privato, strumento che si sta dimostrando sempre più fondamentale per sostenere interventi pubblici con capitale privato, e che ci ha dato la possibilità di fare investimenti senza anticipare le risorse necessarie".

Nel suo complesso la riqualificazione energetica di questa struttura è stata progettata dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, di cui il Comune di San Benedetto è socio, e i lavori sono stati eseguiti dal raggruppamento d’imprese composto dalla società Geetit, appartenente al gruppo Termal, e da Solare Sociale. Il loro costo totale è stato di 260mila eiro che non hanno gravato sulle casse comunali poiché finanziati per il 35% dal Gestore Servizi Energetici, la realtà che si occupa del conto termico delle pubbliche amministrazioni, per il 25% dalla Regione Emilia Romagna e per la restante parte dall’esecutore dell’intervento, che ha anticipato le risorse necessarie che recupererà nel corso dei prossimi anni trattenendo parte dei risparmi energetici.

Massimo Selleri