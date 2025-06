La scuola diventa green. Intervento record a Zola

Versione ‘ultra green’ quella che si prepara dalla scuola primaria Piero Calamandrei di Zola Predosa, dove sono iniziati da pochi giorni i lavori di ristrutturazione energetica che occuperanno i mesi estivi nel plesso di via Albergati, nel capoluogo. L’appalto è stato assegnato a Geetit, ‘Esco’ del Gruppo Termal, che ha dato il via all’intervento immediatamente dopo il termine dell’anno scolastico, con l’obiettivo di eseguire in tempi ristrettissimi le lavorazioni più impattanti e quindi garantire la fruibilità della scuola nella nuova versione prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

"L’intervento di efficientamento energetico è importante e consentirà alla scuola di passare dalla classe energetica D alla classe A3, ovvero un edificio a energia quasi zero, con l’abbattimento quasi totale dei costi di gestione", spiega l’impresa che, con lavori di importo di 2,8 milioni di euro, realizzerà il cappotto termico, la coibentazione delle coperture e dei solai, la sostituzione infissi ad alte prestazioni con schermature solari per proteggere dall’irraggiamento estivo, oltre ad un impianto fotovoltaico, ‘relamping’ con tecnologia led e rifacimento dei quadri elettrici di controllo. Un intervento strutturato come appalto integrato, comprensivo quindi della progettazione esecutiva.

Per questa opera, il Comune di Zola ha utilizzato le opportunità offerte dal bando regionale Pr Fesr e le erogazioni del Conto termico che promettono di eseguire questa ristrutturazione energetica a costo zero per il Comune. "Parliamo di un’azione di riqualificazione davvero imponente, un traguardo ambizioso che siamo riusciti a raggiungere per dare nuova vita a un edificio ormai datato su cui era necessario intervenire: così, dovendo già impermeabilizzare il coperto, abbiamo voluto osare, candidando l’intero progetto, e siamo stati premiati con un importante finanziamento che oggi arriva a compimento, peraltro con tempistiche record, a dimostrazione che anche l’azione pubblica può essere efficace ed efficiente. Una notizia che illumina di luce solare il futuro di Zola Predosa e di tutte quelle bambine e quei bambini che frequentano e frequenteranno nei prossimi anni la nostra scuola", commenta il sindaco Davide Dall’Omo.