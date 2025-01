La scuola in ospedale. Nuova aula al Sant’Orsola: "Gli studi, parte della cura"

Un’aula scolastica, innovativa e accogliente, per i piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola. Apre le porte, nel reparto del padiglione 13 del policlinico, l’area rinnovata grazie al progetto di Ageop Ricerca Odv, finanziato da Fondazione Roche, che dona agli adolescenti e ai bambini ricoverati la possibilità di condurre la vita di sempre, grazie alla scuola: all’interno dello spazio, restaurato dallo studio di architettura Grriz, con il sostegno del Policlinico e partner privati, i bimbi possono continuare il loro percorso educativo senza interruzioni, mantenendo attivi e nutriti il diritto allo studio e socialità.

L’offerta è a tutto tondo, perché i pazienti sono tutti coinvolti, dai più piccini iscritti alla scuola dell’infanzia ai ragazzi che frequentano gli indirizzi superiori. La fitta rete è garantita grazie alla comunicazione tra i docenti all’interno dell’ospedale e quelli dell’istituto comprensivo 6 e l’istituto professionale alberghiero Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro. "La scuola in ospedale è fondamentale – inizia Francesca Testoni, direttrice generale di Ageop –. Abbiamo ristrutturato l’aula: un momento importante, che accomuna tutti i ragazzi e i bambini". Che "non sono malati – continua –, ma ragazzi e bambini che vanno a scuola. Lo scopo è di creare relazione con la scuola di origine e con quel mondo che temporaneamente il bambino sospende. Non vogliamo che la malattia sia un tempo che interrompa la vita, ma che faccia parte della sua vita. La scuola fa parte della cura".

Ci sono computer e scrivanie spaziose, una parete gialla traforata e armadi colorati; i libri sono a vista sugli scaffali e si respira l’aria di una vera classe. "La Regione sarà impegnata a sostenere le realtà del terzo settore che supportano i bambini che si ammalano e le loro famiglie, immaginando un percorso serio e innovativo e con politiche sull’infanzia e sull’adolescenza – conclude l’assessora regionale al Welfare Isabella Conti –. Questo spazio fa sentire ai bambini che il mondo li aspetta: entrare in questo luogo di eccellenza ci fa capire quante battaglie e lavoro ci siano per garantire dignità e cura ai più fragili". All’inaugurazione anche Arcangelo Prete, direttore dell’Unità Complessa Operativa di Oncoematologia, dove all’anno vengono eseguiti circa 25 trapianti di cellule staminali emopoietiche. La scuola ospedaliera del reparto, invece, garantisce il diritto allo studio a circa 35 alunni ogni anno.

Mariateresa Mastromarino