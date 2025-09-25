La scuola in piscina: "Nuoto lezione di vita"

Il nuoto a scuola. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ripartono i corsi di nuoto scolastici nella piscina di San Giovanni in Persiceto. Corsi organizzati da Idropolis Piscine Srl, società partecipata dai Comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Anzola, Sant’Agata e Sala. Grazie a questa sinergia tra enti locali, ogni anno centinaia di bambini e studenti del territorio hanno la possibilità di imparare a nuotare durante l’orario scolastico, seguiti da istruttori qualificati.

"Diamo un’opportunità – spiegano Arturo Bellettati, amministratore unico della società partecipata Idropolis Piscine e Laura Michiara, coordinatrice corsi di nuoto scolastici – che non tutte le comunità possono vantare e che testimonia l’attenzione dei Comuni soci verso lo sport come strumento educativo e di prevenzione. Il nuoto è una competenza fondamentale per la sicurezza personale, ma è anche una scuola di vita: disciplina, rispetto, fiducia in sé stessi. Portare queste esperienze direttamente nel percorso scolastico significa dare a tutti, senza distinzioni, le stesse possibilità di crescita".

Il progetto del nuoto a scuola vede appunto cinque Comuni dell’Unione di Terre d’Acqua in campo in un modello di gestione partecipata e la presenza di centinaia di studenti coinvolti ogni anno nei corsi di nuoto scolastici. L’obiettivo, in sostanza, è insegnare a nuotare, promuovere la sicurezza in acqua, sviluppare socialità e autostima. "Il nuoto – continuano Bellettati e Michiara – è uno sport completo che sviluppa corpo e mente. Rappresenta una competenza salvavita. Favorisce inclusione, collaborazione e rispetto delle regole. Rafforza il legame tra scuola, famiglie e comunità. Non solo sport, ma un vero investimento pubblico sulla crescita dei ragazzi. Ma non solo. Perché l’impegno dei cinque Comuni nella gestione condivisa delle piscine dimostra come la collaborazione tra enti pubblici possa tradursi in servizi concreti e di qualità per i cittadini, soprattutto per le nuove generazioni".

"Le piscine diventano così non solo un luogo di sport – aggiungono i rappresentanti di Idropolis –, ma un presidio sociale e comunitario, capace di unire istituzioni, famiglie e scuole. Un modello di gestione partecipata che guarda al futuro, con un obiettivo chiaro: garantire a ogni ragazzo del territorio la possibilità di sentirsi sicuro in acqua e di crescere attraverso lo sport".

p. l. t.