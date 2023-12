La secca del fiume Samoggia dà il via ai lavori sul ponte

La secca del Samoggia favorisce l’inizio degli attesi lavori di sistemazione del ponte principale di accesso al centro abitato di Savigno. Cinque giorni prima di Natale sono infatti iniziati i lavori che consentiranno la riapertura del ponte chiuso alla circolazione a seguito dei danni provocati dalle due piene indotte degli eventi alluvionali di maggio. La furia della piena e l’apporto di tronchi e materiale alluvionale aveva seriamente danneggiato la prima pila di sostegno delle arcate del ponte storico ed eroso anche il versante fluviale oltre alla strada di accesso allo scavalco del Samoggia a valle dell’abitato.

"I lavori, compatibilmente con gli eventi meteo, avranno una durata di alcune settimane per un investimento complessivo di circa 180mila", annuncia il sindaco Ruscigno che coglie l’occasione per estendere le informazioni sugli altri 31 interventi di ripristino provocate da frane e smottamenti che si sono verificate in primavera.

"Sono in fase avanzata anche le altre progettualità prioritarie individuate: via Tiola, via Maiola, ponte di via Campadio, i cui progetti stanno ottenendo le ultime autorizzazioni dagli enti competenti, e via Abbazia (Monteveglio) e via Cà Bianca (oliveto) in cui manca l’ultima validazione alla procedura dalla struttura commissariale" aggiunge il sindaco che prevede l’avvio dei cantieri tra febbraio e marzo con conclusione per la tarda primavera, il tutto ovviamente condizionato dall’andamento della stagione, visto che i previsti consolidamenti in cemento armato richiedono condizioni stabili. Progetti che nel complesso valgono 800mila euro.

"Si poteva fare prima? -si domanda il sindaco riprendendo le richieste dei cittadini- Purtroppo no. La struttura commissariale governativa è stata nominata solo a fine luglio (a due mesi e mezzo dagli eventi). E le prime ordinanze relative agli interventi sopra sono state emanate a novembre. Per questo avevamo deciso di sostenere con fondi propri le progettazioni, altrimenti oggi saremmo solo alla fase preliminare delle progettazioni, e non all’avvio dei lavori, come succede in molti altri comuni interessati dalla calamità che non hanno potuto anticipare risorse dal proprio bilancio".

g. m.