La seconda vita delle lavatrici abbandonate

Un progetto per rigenerare e donare vecchi elettrodomestici per il bene del pianeta. ´Progetto Utile´ è la proposta messa a punto da Dismeco e Città metropolitana, con la collaborazione di Hera, Cna, Emil Banca e Aires (Grande Distribuzione Organizzativa), per il recupero e la rigenerazione di elettrodomestici prelevati dalle stazioni ecologiche di Hera e da consegnare perfettamente funzionanti a persone in condizioni di fragilità sociale ed economica.

Le macchine da riparare sono per lo più lavatrici di buona qualità, quindi aggiustabili, che sono state abbandonate per la mancanza di pezzi di ricambio. Emil Banca ha contribuito acquistando un mezzo ecosostenibile (euro 6) che verrà usato per raccogliere le lavatrici dalle discariche Hera per portarli a Marzabotto dove la Cna attuerà i lavori di riqualificazione. Con il nuovo sistema di conferimento che prevede mezzi di trasporto meno inquinanti e distanze brevi, si ipotizza che si riuscirà a risparmiare circa 200 tonnellate all’anno di C02 rispetto al sistema attuale che prevede la consegna delle lavatrici a centinaia di chilometri di distanza. Il reinserimento dei prodotti di scarto nella catena del valore riduce notevolmente il rischio di inquinamento per abbandono di rifiuti nell’ambiente. Dismeco, Volabo e il Fondo di comunità metropolitano si occuperanno della distribuzione e la selezione delle famiglie che potrebbero trarre beneficio da tale donazione. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di dare una nuova vita a 300 apparecchi, fino a 30 al mese, a seconda dalla domanda da parte degli interessati. Il progetto è a carattere sperimentale, pertanto, in base all´andamento della distribuzione delle lavatrici donate e a una maggiore disponibilità da parte di Dismeco ed Hera, si potrà valutare un eventuale allargamento delle donazioni.

Nicola Maria Servillo