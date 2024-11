La Senologia del Bellaria si allarga: "Così lottiamo contro il tumore"

I nuovi ambienti della Senologia e di ’Donne al Centro’, dedicati alle donne affette da tumore al seno, continuano la loro espansione all’ospedale Bellaria. Due nuovi spazi, infatti, sono stati inaugurati nel padiglione H, diramandosi in due sale a disposizione di Komen Italia, per ampliare attività e laboratori destinati alle pazienti della Brest Unit dell’Ausl e del Policlinico Sant’Orsola. Un’ulteriore sala polivalente è stata allestita per incontri sulla prevenzione e cura del tumore alla mammella.

Grazie a questo ampliamento – che sarà luogo di attività di supporto psicologico, di scrittura creativa e arteterapia – è stato inoltre possibile trasferire la sala di refertazione della Radiologia senologica e creare al suo posto un ambulatorio extra di attività interventistica, con un nuovo ecografo. L’Ausl ha investito nel progetto 74mila euro. Il reparto di Senologia conta ogni anno circa 70mila diagnosi mammografiche, 12mila ecografie, oltre tremila procedure interventistiche e 500 risonanze magnetiche.

"L’inaugurazione del progetto avviato al Bellaria nel 2019 – dichiara durante il taglio del nastro da Carla Faralli, presidente della Komen in Regione – è la seconda tappa di un percorso che vede la partecipazione di un numero sempre più alto di associazioni e di pazienti". Plauso anche da Raffaele Donini, assessore regionale uscente alla Salute: "L’Emilia-Romagna ha un livello di guarigione dal tumore al seno del 92% contro una media nazionale dell’88%. Possiamo fare ancora di più, grazie alla ricerca". Ad influenzare le percentuali in Regione è anche il percorso di prevenzione e di terapia Breast Unit che, con sede al Sant’Orsola, prevede un futuro ampliamento e una riunificazione della Senologia anche al Policlinico, con il sostegno della Fondazione Sant’Orsola e di Komen Italia. "Si sta lavorando per omogenizzare i percorsi di cura – ricorda Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico –. Per continuare ad avere esiti incoraggianti, è importante non creare barriere artificiose tra le aziende". Presente al taglio del nastro anche il direttore dell’Ausl Paolo Bordon.

Gibertoni, poi, a margine del taglio del nastro non ha mancato di manifestare il suo appoggio alla protesta di medici e infermieri in sciopero per chiedere maggiori risorse in Manovra a favore del servizio sanitario nazionale: "Riaccende la speranza che qualcuno davvero si accorga e prenda in considerazione lo stato di salute del nostro sistema sanitario nazionale – spiega –. L’emozione di vedere tanti giovani che intraprendono questo percorso è unita al desiderio di renderli consapevoli che studieranno Medicina in un Paese dove non si abitueranno a chiedere al paziente se ha una polizza o una carta di credito per coprire le cure".

Gioia Gentile