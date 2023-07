La serata va ’A quel paese’ col Teatro delle Temperie

Tre appuntamenti in una settimana per il Teatro delle Temperie di Valsamoggia che domani alle 21.15 al parco Primo maggio di Bazzano porta in scena ’A quel paese’ (nella foto), di Francesco Civile, una commedia che gioca con diverse situazioni del quotidiano e con temi universali come il viaggio, l’amore, la paura ed il coraggio. Un’altalena di emozioni che coinvolge il pubblico, tra personaggi eccentrici, equivoci, imprevisti e sorprese. Dopodomani la scena si sposta alla rassegna Incantamento: festival di circo-teatro per tutte le età nel parco di villa Terracini di Sala Bolognese con Eros Goni protagonista de ’Il sogno’, bubble & clown show con inizio alle 20.15. Terza tappa giovedì nella rassegna dei Canali Spettacolari alle 21.15 nella Chiusa di San Ruffillo, dove Andrea Lupo con Alessia Raimondi accompagnati dalla musica dal vivo di Guido Sodo, raccontano ’Il canale di Flora, l’ultima rasdora’: un mix esplosivo di saggezza popolare e filosofie di vita ruspanti ed esilaranti.