La settima arte e tanto di più, il Modernissimo diventa Caffè Pathé

L’attesa per il Modernissimo è sempre più grande, sembra davvero vicina questa apertura che per la città sarà un grande evento. Soprattutto perché non si tratterà di un semplice cinema ma di un mondo: all’ennesima potenza tutto ciò che fa settima arte, con dediche ad attori e registi (nelle poltrone e nelle teche, come quella di Piera Degli Esposti), una caffetteria e un punto ristoro con un nome che fa già girare la testa degli appassionati. Lo spazio che sarà epicentro di socialità diurna e notturna si chiamerà "Caffè Pathé", come la società cinematografica fondata a Vincennes nel 1896 da Charles Pathé, insieme ai fratelli Émile e Théophile, che fu il primo ad accorgersi del potenziale insito in questa nuova forma di divertimento con la prima società cinematografica che controllava tutto il processo produttivo della realizzazione di film. Il nome si evince dall’avviso per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria e punto ristoro presso il cinema modernissimo in piazza Re Enzo, con scadenza alle 24 del 17 settembre. Secondo quanto indicato nel bando, il taglio del nastro è previsto ’entro il 31 dicembre’.