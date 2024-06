La sfida degli imprenditori di domani. Al Malpighi vince il dosso di gomma

The winner is: Bubble Bump, ossia il dosso artificiale in gomma vulcanizzata contenente fluidi non newtoniani che gli permettono di cambiare la viscosità in risposta alla velocità di deformazione, riducendo così l’impatto delle macchine, migliorando il comfort alla guida e rendendo le strade più sicure. Eccolo il prodotto imprenditoriale vincente uscito dalla 14esima edizione di ’BusinessGame@school’, l’innovativo percorso di alternanza scuola-lavoro sbarcato al liceo Malpighi, dove appunto si è tenuta la sfida finale dei cinque team (36 studenti del terzo e quarto anno di liceo scientifico, scienze applicate, linguistico e del liceo quadriennale 4-Year Programme) guidati dai manager di altrettanti aziende quali Bonfiglioli Spa, Deloitte & Touche Spa, Faac Spa, Felsinea Spa e Gellify/Fndx (tutor dei vincitori).

Solidità dell’idea, aspetti imprenditoriali qualitativi, aspetti finanziari quantitativi e presentazione sono i criteri con cui sono stati valutati i cinque prodotti. Oltre al dosso vincitore, in lizza c’erano: scrivania e banco progettati per offrire soluzioni funzionali e di design (Deslock); la scarpa dotata di un sistema di suole rimovibili e sostituibili (Iter); il frigorifero che, grazie allo scanner dei codici a barre, memorizza i prodotti per poi mandare avvisi quando sono in scadenza (Zentech); la scarpa dotata di Gps che monitora la posizione degli utenti e fornisce i dati sanitari di chi la indossa grazie a chip e sensori nella suola (Vesta).

Doc la giuria: Marco Casiraghi, ad di Powerflute; Elena Ugolini, rettrice delle Scuole Malpighi; Patrizia Malferrari, presidente Bside; Marco Becca, General Manager of Ifab Foundation; Salvatore Bocchetti, owner and Ceo at Zaccanti S.p.a; e Lorenzo Colombari, partner at Kildare Partners. Scopo di BusinessGame@school è introdurre i ragazzi alla conoscenza del mondo economico e finanziario delle aziende con una modalità innovativa e il coinvolgimento di importanti imprese del territorio.