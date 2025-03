La sfida dell’intelligenza artificiale

AI e industria: sfide, opportunità e impatto per le imprese: è il titolo dell’incontro che si è tenuto ieri mattina a Castel Maggiore nella sede dell’azienda Teco per parlare di intelligenza artificiale e mondo del lavoro. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione e si è aperta con il benvenuto di Giorgia Roversi, general manager di Teco, seguita dagli interventi istituzionali del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, e del vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla.

"Non dobbiamo avere paura – ha detto Valentini – dell’intelligenza artificiale. L’AI rappresenta una leva competitiva fondamentale per le imprese italiane e un’opportunità straordinaria per rafforzare le eccellenze dell’Emilia - Romagna. Ringrazio Teco per aver promosso questa iniziativa che stimola un dialogo concreto tra mondo produttivo e innovazione". Colla ha sottolineato come digitalizzazione e innovazione siano pilastri dello sviluppo del nostro territorio e come l’AI possa supportare in modo decisivo la modernizzazione delle piccole e medie imprese, permettendo loro di affrontare le sfide globali con strumenti più avanzati e sostenibili.

Durante il suo intervento, Giorgio Prodi, professore di economia applicata all’Università di Modena e Reggio Emilia e direttore dell’MBA Hybrid della Bologna business school, ha affermato: "L’intelligenza artificiale è un ambito strategico su cui l’Europa deve investire per non rimanere indietro nella competizione globale. Ma è anche uno strumento che va gestito con attenzione, garantendo una governance che bilanci innovazione, inclusione e sostenibilità". La tavola rotonda, moderata da Luca Zorloni, direttore di Wired, ha visto la partecipazione di voci autorevoli del panorama imprenditoriale. Claudio Bassoli, presidente e AD di Hewlett Packard Enterprise, ha dichiarato: "L’AI non è più solo una tecnologia emergente, ma uno strumento strategico per ottimizzare i processi industriali e creare valore". Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia, ha aggiunto: "L’intelligenza artificiale offre una straordinaria opportunità di crescita. È fondamentale che le aziende, soprattutto le medie e piccole, siano accompagnate in un percorso consapevole, sostenibile e di costante formazione per l’adozione di nuove tecnologie".

p. l. t.