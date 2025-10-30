La sfida di Cna: generare futuro: "Rilanciare le piccole aziende"

di Cristina Degliesposti

BOLOGNA

Il punto di non ritorno è superato. E il trend è confermato. "Il saldo annuale tra le nuove piccole e medie imprese nate in Emilia-Romagna e quelle cessate è negativo", conferma il presidente regionale di Cna Paolo Cavini. E non parliamo certo, aggiunge, "di un saldo negativo su cui incidono, ad esempio, le fusioni d’impresa". Ma è da qui "che deve iniziare la nostra riflessione sul futuro delle Pmi, per rilanciare un tipo di fare impresa – quella di piccole dimensioni – che negli anni ha visto realizzarsi molti imprenditori, generando ricadute positive sul territorio". Si parlerà anche di questo oggi pomeriggio, a Bologna, al teatro Arena del Sole, all’assemblea annuale dell’associazione (“I talenti dell’impresa. Coltivare competenze, generare futuro”) che vedrà la partecipazione anche di Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell’Economia, del governatore Michele de Pascale, del suo vice Vincenzo Colla e di Dario Costantini, presidente nazionale Cna.

Cavini, qual è il punto di partenza?

"I dati. Oltre il 15% dei titolari delle Pmi ha più di 65 anni e la classica trasmissione dell’azienda di padre in figlio sta diventando un fenomeno sempre più residuale. Il saldo tra Pmi nate e cessate è sempre più negativo e il calo demografico generalizzato del Paese e della nostra regione si riverbera sia tra i ’timonieri’ delle imprese che tra le maestranze".

Qual è la priorità allora?

"In generale, invertire la tendenza, far sì che le aziende continuino a sopravvivere oltre i titolari ’storici’, favorendo il passaggio del testimone ma rimanendo nel nostro sistema produttivo regionale, che resta un territorio con qualità e servizi sopra la media".

Ma come si può rendere concreto tutto questo?

"Ci sono diverse azioni possibili. In linea generale c’è un problema di accesso credito, soprattutto per i giovani imprenditori verso i quali gli istituti di credito sollevano temi di garanzie per i quali stiamo ripensando il sistema dei consorzi fidi per rendere questi strumenti al passo con le mutate esigenze delle imprese. Poi, certamente, c’è un’esigenza di minore burocrazia e di minore tassazione nel passaggio di proprietà delle Pmi".

Fin qui abbiamo parlato dei ’timonieri’, ma si diceva che mancano le maestranze.

"È così, ma per creare corridoi professionali veri occorre dare risposta al problema abitativo, o almeno una parziale risposta. In una carrozzeria, ad esempio, non è sostenibile che due neoassunti paghino più del 35% dello stipendio per un’abitazione lontana dal posto di lavoro. Ragioniamo di strumenti urbanistici che possano, ad esempio, consentire l’uso foresteria di pertinenze delle imprese diversamente non utilizzate. Sul tema casa serve un confronto tra lo Stato, gli enti, i corpi intermedi e le aziende".

E sul fronte formazione?

"Vogliamo avviare nelle città un protocollo già sottoscritto a livello nazionale di coinvolgimento di scuole e imprese e intercettare, anche dall’estero, personale cui completare la formazione in Emilia-Romagna".