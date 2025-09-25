La sfida globale della Marposs in vetrina alla Fiera di Hannover

La Marposs di Bentivoglio, leader globale nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità e la misura di precisione, è presente a Emo Hannover 2025, la più grande fiera commerciale al mondo per macchine utensili e tecnologie di produzione, in corso in Germania.

Grazie alla propria presenza storica e consolidata in qualità di partner dei principali player e utilizzatori del settore, il gruppo vanta un punto di osservazione privilegiato sul comparto delle macchine utensili in grado di analizzarne le tendenze globali 2025 tra transizione tecnologica e nuove sfide industriali. "Il settore delle macchine utensili sta cambiando – commenta Francesco Possati, vicepresidente Marposs –: l’elettromobilità ridisegna la domanda e una quota crescente della produzione si sposta in Asia. In questo momento storico coesistono mercati maturi e aree in forte crescita sia da un punto di vista geografico che merceologico. Per Marposs questo significa più che mai saper supportare i clienti in ogni contingenza, con soluzioni di misura e controllo che tengono qualità, tempi e costi sotto controllo e riducono scarti e rilavorazioni. La nostra presenza globale e la conoscenza dei processi ci permettono di anticipare i bisogni e supportare i nostri clienti anche nella progettazione e definizione di nuove linee di produzione".