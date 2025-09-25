Estate, niente vacanze

25 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
La sfida globale della Marposs in vetrina alla Fiera di Hannover

L’azienda partecipa a Emo, maggiore evento mondiale per macchine utensili e tecnologie di produzione.

Il team della Marposs alla fiera in corso in questi giorni ad Hannover

La Marposs di Bentivoglio, leader globale nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità e la misura di precisione, è presente a Emo Hannover 2025, la più grande fiera commerciale al mondo per macchine utensili e tecnologie di produzione, in corso in Germania.

Grazie alla propria presenza storica e consolidata in qualità di partner dei principali player e utilizzatori del settore, il gruppo vanta un punto di osservazione privilegiato sul comparto delle macchine utensili in grado di analizzarne le tendenze globali 2025 tra transizione tecnologica e nuove sfide industriali. "Il settore delle macchine utensili sta cambiando – commenta Francesco Possati, vicepresidente Marposs –: l’elettromobilità ridisegna la domanda e una quota crescente della produzione si sposta in Asia. In questo momento storico coesistono mercati maturi e aree in forte crescita sia da un punto di vista geografico che merceologico. Per Marposs questo significa più che mai saper supportare i clienti in ogni contingenza, con soluzioni di misura e controllo che tengono qualità, tempi e costi sotto controllo e riducono scarti e rilavorazioni. La nostra presenza globale e la conoscenza dei processi ci permettono di anticipare i bisogni e supportare i nostri clienti anche nella progettazione e definizione di nuove linee di produzione".

© Riproduzione riservata